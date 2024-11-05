證交所偕櫃買中心辦理「證在小聚-11月綠能環保場次」

臺灣證券交易所偕證券櫃檯買賣中心、綠能科技產業推動中心、循環經濟推動辦公室、勤業眾信聯合會計師事務所及台灣經濟研究院等多個單位共同舉辦的「證在小聚-11月綠能環保場次」5日圓滿落幕。這次活動邀請到經濟部產業發展署副署長鄒宇新蒞臨指導，續由經濟部產發署、能源署、各協辦單位及主辦單位進行專題演講，吸引34家優質綠能環保企業參與交流，共同探討臺灣綠能及環保產業的未來發展趨勢及機會。

臺灣證券交易所總經理李愛玲開幕致詞提到，臺灣的上市櫃市場不論成交值、總市值或流動性，在全球排名皆名列前茅，顯示台灣資本市場的活躍動能，未來將證交所及櫃買中心亦將持續聯手以「資本市場服務團」之角色，為企業在資本市場的路途上提供全方位服務，加速企業發展，在提升台灣在綠能環保產業的競爭力的同時壯大台灣資本市場；鄒宇新致詞時表示企業發展上，為達到2050年淨零目標，政府需要企業從深度節能、綠電使用及循環經濟等不同的淨零科技面向一起努力才有望達成，也感謝證交所及櫃買中心為綠能環保業者在邁向資本市場的上市之路奠定基礎。

證交所身為國內資本市場的重要推手，自今(2024)年起陸續舉辦「證在小聚」系列活動，以產業別分類，提供企業更精準的諮詢與媒合服務。截至目前，已成功舉辦五場次，吸引逾百家企業參與，逐步建立起完善的產業生態圈；制度面上，明年初將全面取消創新板合格投資人限制，擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中零股交易等多元工具，對此，與會企業及來賓皆給予正面評價及肯定。未來，證交所將持續攜手櫃買中心及各界單位，將「資本市場服務團」的力量發揮到最大，扮演產業發展的堅強後盾，並深耕各產業生態圈，為台灣的資本市場注入新的活力。