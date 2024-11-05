台股上漲141點 三大法人買超92.25億元

台股5日開低後震盪走高，收在23,106.79點，上漲141.4點，漲幅0.6%，成交量3,284.7億元，三大法人買超92.25億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超93.14億元，投信買超52.42億元，自營商賣超（合計）53.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.7億元，自營商（避險）賣超42.6億元。

台積電（2330）今收1,050元，漲幅0.96%，AI股表現強勢，英業達（2356）大漲逾9%，收50.2元，技嘉（2376）強漲逾5%，收294元，緯創（3231）上漲逾2%，收118.5元。「日本國際工具機展（JIMTOF 2024）」5日在東京國際展覽中心登場，電機機械族群股價再度發動，東台（4526）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、高鋒（4510）攻上漲停板，健椿（4561）大漲逾9%，百德（4563）漲幅近7%。海運業者指明年合約價漲定了，貨櫃三雄同步上漲，萬海（2615）大漲逾5%，長榮（2603）、陽明（2609）漲幅逾3%。