台股漲141點收23,106點 台積電收1,050元漲10元

台股5日開低走高、尾盤拉高，終場收23,106.79點，漲141.40點、漲幅0.6%，成交金額3,284.7億元。不過，櫃買指數卻收跌0.08%。台積電（2330）收1,050元、漲10元。

強勢族群方面，由於貨櫃族群受惠船公司控艙策略，有利貨櫃類股走勢，包括長榮、陽明、萬海紛紛爆量走揚；散裝航運族群的中櫃、益航、新興、四維航、中航、慧洋-KY、台航等也紛紛收紅。

其它強勢族群還有，重電能源的華城、森威能源、中興電、士電、亞力、上緯投控、東元等紛紛上揚；機器人族群的東台、高峰、羅昇、所羅門、新漢、昆盈、盟立等。

另外，AI概念股漲跌互見，其中由英業達帶頭爆量領漲，收漲9.2%至50.2元，緯創、華漢、研揚、廣達、健策、智原、世芯-KY等也走強；反之日月光投控、高力、緯穎、勤誠、創意、聯發科等則震盪整理。

法人分析，台股當前處於反彈行情當中，區間內雖然仍可偏多看待，惟需密切留意指數在關鍵價位如23,000點整數關卡或十日線，多方能否維持強勢，以作為短線漲勢延續性的依據，操作上應縮小部位及周期因應，選股則聚焦短線漲勢一致族群或佈局中長期基本面佳且具題材的主流族群。

另外，本周市場持續關注美國的總統大選，以及聯準會（FED）的利率會議，由於總統選情兩黨仍然難分軒輊，不過本周過後新總統與貨幣政策的不確定性可望顯著降低，加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞，且隨著FED 降息循環推進，有利消費者信心增強、助力第4季旺季行情。