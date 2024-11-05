日本國際工具機展登場 工具機大廠齊漲 這幾檔盤中亮燈

兩年一度的「日本國際工具機展（JIMTOF 2024）」5日在東京有明展覽中心登場，電機機械族群股價再度發動，東台（4526）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、高鋒（4510）盤中攻上漲停板，全球傳動（4540）、喬福（1540）、直得（1597）、健椿（4561）等漲幅逾5%。

為期六天的日本國際工具機展有東台、上銀（2049）、大銀微（4576）等廠商參加，鎖定半導體、節能減碳、智慧製造等產業領域，全力搶單。

日本國際工具機展素有「亞洲工具機產業的風向球」之稱，也是搶攻日本市場的重要平台，受到各國廠商高度重視，並選擇在展會做最新產品及技術發表會。

台灣工具機產業景氣持續低迷，今年前三季出口總額較去年同期衰退17.9%。不過台灣工具機暨零組件公會指出，美國聯準會（Fed）降息，中國大陸也跟進降準、降息，都為市場帶來政策推動刺激經濟的有利訊號，激勵企業投資意願，現在就等美國總統大選塵埃落定，政策明朗後，預計明年中可望看到春燕。

東台今聯手子公司榮田精機和亞太菁英參加日本國際工具機展，展示半導體、五軸及新能源車加工技術，也將呈現適用於能源產業和航太產業的高效零部件加工解決方案。

東台強調，台積電（2330）赴日設廠是重要指標，全力搶進日本市場，預期未來三至五年，半導體營收將逐步提升。另外在新能源產業的部分，子公司榮田精機積極進軍航太與綠電加工領域，並成功進入歐洲氫能市場。

東台今早盤急拉至漲停板34.7元，一口氣收復所有均線，漲停排隊買單逾9千張。羅昇、穎漢分別漲至138、69元漲停鎖死，挑戰季線反壓。高鋒漲停至44.1元。