降息後債券價格慘...川普若當選更糟？艾蜜莉：去年買現在利多出盡、未來變數多

降息開始以後，債券上漲不如預期，很多人手上的債券幾乎沒什麼動…

有大大在降息前抱有極大期望，每個月都定期定額投入美債ETF，預期在降息後大賺一筆價差，期待手中的美債ETF價格會跟著大漲，只是等到9月FED真的宣佈降息後，債券價格不漲反跌，遇到這種狀況，不少人有疑問，降息不是應該要讓債券價格上漲嗎？

理論上，利率下降、債券價格會漲，這點是沒錯的。但實務上還要再把預期及心理因素考慮進去，畢竟金融商品價格不會乖乖等到政策發佈後才有反應嘛。

去年升息力道放緩之後，想提前佈局債券的人大多會開始在這個時間點慢慢買了，但這時候還不知道到底未來會不會降息，等真的降息也說不準是什麼時候，所以未來就是一片未知數，變數多，因此這時候買的潛在報酬相對高。

但隨著停止升息，從去年底到今年FED宣布降息，將近一年的時間，市場的降息情緒、氛圍慢慢升高，越來越多人跟著買進債券，因此真正的上漲是在還充滿「不確定性」的這段期間。

降息前就已經預先反映了未來的降息利多，並在那段期間把債券價格推高到高點，因此一旦降息政策真正落地，市場就會出現反向的反應：債券價格開始回落，也就是我們常說的利多出盡啦。

順帶一提，這波獲利了結最大的賣家之一也包括國內銀行業，今天看到金管會統計數據，銀行業9月賣債的金額是1046億元，已經是連續2個月賣債（2個月合計賣出2723億元）。

券商與壽險業策略就比較不一樣了，券商持續積極加碼國內債券，壽險業則在美元貶值的背景下轉向海外債。

結論來說，以債市這個例子來看，投資要賺錢，就一定得買在未來充滿不確定性的時候嗎？其實這比較不會是我選擇的策略，因為站在一年前的時間點來看，未來要等多久才降息這是未知的。

雖然投入債這類資產輸的機率很低，只是另外得考慮到心理壓力以及資金的時間價值，而且債的資本利得跟股票來比相對小，所以我這次沒有選擇跟著押寶、提前佈局債券等降息，我還是喜歡撿便宜價的股票。（這沒有對錯唷，是和個人選擇、策略有關）

再過幾天就是美國總統大選了，市場普遍認為，如果川普當選，可能會帶來更多貿易壁壘和關稅措施，進一步推高通膨壓力，這也代表美國可能被迫再度升息，進而對債券價格形成壓力，這個也是未知數之一。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲艾蜜莉-自由之路授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。