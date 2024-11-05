美國大選將開牌！台股早盤跌逾百點 台積電開跌10元

台股5日開盤指數為22,870.11點，下跌95.28點，早盤一度跌逾百點，最低來到22,849.83點。台積電（2330）開盤價為1,030元，下跌10元。

群益投顧表示，大盤指數收盤站回5日線之上，展現初步止跌企圖，惟短期均線偏空架構尚待扭轉，短線技術面暫以區間整理看待。以盤面熱門標的為主，依短期均線變化汰弱留強換股操作。

操作題材可留意：

1.美超微再掀財報風暴，技嘉（2376）、華擎（3515）可望獲轉單─安永聯合會計師事務所以「財務報表的準確性不再可靠」為由，辭去美超微會計審計職務，如果11月20日前交不出財報，恐受到下市等懲處，造成美超微股價短線崩跌；供應鏈傳輝達已出手協助美超微手上客戶訂單轉移，市場點名技嘉、華擎為受惠者。

2.美加碼對中科技封鎖，台光通訊矽光子得利─美國加碼對中科技封鎖，這次鎖定矽光子與光通訊領域，眾議院已敦促商務部審查中國大陸發展矽光子技術對美國家安全可能造成的威脅，是否應修改出口管制規則，隨著美方著手調查，恐影響大陸矽光子與光通訊後續出貨，台廠有機會因此得利。

周一（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,794.6點，下跌257.59點、跌幅0.61%；S&P500指數下跌0.28%；那斯達克指數下跌0.33%；費半指數下跌0.55%。台積電ADR跌0.72%，收在191.56美元，較台北交易溢價17.5%。

美國股市周一下跌，所謂的「川普行情」在大選日前最後一個交易日出現動搖。美國公債殖利率下跌，美元走軟，比特幣下跌，金融股下跌。

三大法人周一集中市場合計賣超36.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超17.1億元，投信買超35.5億元，自營商（自行買賣）賣超10億元，自營商（避險）賣超44.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少557口至15,149口，其中外資淨空單減少159口至39,117口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少752口至16,210口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,400點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,600點，月賣權最大OI落在20,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.75上升至0.89。VIX指數下降0.16至28.1。外資台指期買權淨金額0.3億元 ; 賣權淨金額0.55億元。整體選擇權籌碼面偏多。