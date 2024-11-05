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美大選面臨不確定性 法人：台股震盪整理

中央社／ 台北5日電

美國總統大選投開票明天登場，市場面臨不確定性，美股4大指數全面收挫。本土投顧法人指出，台股回到5日線約22938點之上，預估在美國總統大選前將弱勢震盪整理。

美股道瓊工業指數4日下挫257.59點或0.61%，收41794.60點；標準普爾指數小跌16.11點或0.28%，收5712.69點；那斯達克指數下跌59.94點或0.33%，收18179.98點；費城半導體指數挫跌27.43點或0.55%，收4973.99點。

台股4日開高震盪，盤中上攻至23020.99點、約漲240點，終場上漲185.31點，收在22965.39點，站回5日線。外資及陸資賣超新台幣17.12億元，連續4個交易日賣超，三大法人合計賣超37.06億元。

產業訊息部分，遠端伺服器管理晶片廠信驊受惠於通用伺服器和人工智慧（AI）伺服器需求強勁，今年第3季營收與獲利同創新高，稅後淨利7.29億元，季增43.62%，每股純益約19.3元，前3季每股純益43.09元。

電源供應器廠群光電能今年前3季毛利率、營益率、淨利率三率三升，皆較去年同期成長，並創下歷史同期新高，前9月每股純益達6.19元，為歷年同期次高。

貨櫃三雄展望後續營運，長榮指出，農曆年前拉貨估在第4季中旬，明年長約價格一定比今年好，也將因應歐盟碳費評估調漲；陽明預估，明年長約價格更高，春節前會有貨運高峰，11月貨量比預期好；萬海則說，「明年經濟會比今年好」。

伺服器 每股純益

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