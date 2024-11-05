台股量縮 權值、高價股撐盤…專家：選後回歸基本面

台股昨（4）日在權值股撐盤、高價股衝鋒下，指數開高收高，終場上漲185點收22,965點，收復5日線，今日將繼續挑戰月線；惟觀望美國大選，成交量降至3,180億元，為近五個交易日最低量。

受到美國總統大選局勢不明影響，三大法人昨日買進、賣出手筆都變小，連帶買賣超金額也縮減，三大法人合計賣超36.4億元，其中外資賣超17.1億元，連四賣，累計賣超550.4億元，期貨淨空單則減少159口至39,117口；投信買超35.5億元，連四買累計184.6億元；自營商賣超54.8億元，連五賣累計賣超343.4億元。八大公股行庫買超21.6億元，連五買累計148.1億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光及台新投顧副總經理黃文清看法，成交量縮主因美國大選選情膠著，投資人不敢賭方向。大盤在昨天已經站上5日線，代表之前修正完畢，指數短線暫看22,400～23,200點，選後會回歸基本面，第4季易漲難跌。

陳奕光表示，台股在美國大選前通常會上漲，選後一至兩周會下跌，不過兩周後，市場便回歸基本面，因第4季有作夢行情、投信及集團作帳加持，加上聯準會降息帶來的資金行情，年底前仍有機會挑戰24,000點。

上周五美股四大指數全數收紅，激勵昨日台股開高，雖一度拉回平盤附近，但隨即在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股帶動下，指數一路走高至23,020點，終場漲點收斂至185點，收22,965點，成交量縮至3,180億元，低於五日均量，也是近五個交易日最低。