就市論勢／矽光子、半導體IP 吸睛

盤勢分析

美總統大選結束後，台股將回歸基本面。上周加權指數量縮價平，整體盤勢偏空，主因為市場資金躲避美國總統大選及美股巨頭企業第3季季報的不確定性，因此籌碼面呈現土洋對作。

但本周總統大選即將告一段落，且愈臨近大選當日，市場的不確定性與信心不足將逐漸消失，後續隨著短線加權指數回測接近季線，美股重點企業、總經數據陸續揭露完畢，短線將視為利空出盡。

投資建議

後續市場將追蹤台灣重點企業第3季報、10月營收、2025年展望法說會進行布局，據過往經驗，多數上市櫃公司將在11月法說會上，發表對2025年初步展望，目前整體方向上推測，企業基本面應該朝多方看待，科技大廠基本面前景受惠於全球AI訂單供不應求，包括台積電（2330）、鴻海、廣達等指標企業皆對2025年AI產業正面看待，訂單能見度相對較高，目前美國總統大選結果塵埃落定後，大盤不確定因素相對大減，資金有望回歸基本面，行情相對維持多頭格局；11月建議優先布局股價跌深的老牌績優股、矽光子族群、及半導體IP族群，掌握未來股價反彈契機。