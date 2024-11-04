美國大選及Fed開會前夕 外資加速賣超新興亞股

在美國總統大選及美國聯準會（Fed）利率政策會議前一周，外資全面賣超新興亞股，且金額為之前的六倍多，以賣超台股14.1億美元最重，其次是南韓的9.2億美元、印度的6.2億美元。亞股上周漲少跌多，只有印度及越南收紅，分別漲0.4%、0.2%，但印尼跌2.5%最重，其次是台股跌2.4%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的71億美元最多，再來是印尼的25.2億美元；賣超則以對台股的129億美元最重，再來是泰國的35億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲28%最優，再來是馬來西亞的11%，以南韓跌2.5%最弱。

印度10月以來遭外資賣超高達104億美元，今年以來的買超金額銳減為個位數。群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度股市受到資金面因素干擾，表現受到壓抑。不過，印度經濟仍維持增長態勢，企業獲利也可望維持雙位數增長，股市仍處在多頭架構，加上政府可望加速推出相關預算支出，經濟動能料逐步回歸先前水準。

安聯投信台股團隊指出，現階段主流仍為人工智慧（AI）相關，展望相對明朗、評價面也仍合理，市場所關注的結構性成長題材或趨勢並未因市場波動而改變。整體而言，在基本面與利多消息支撐下，仍能維持大箱型整理。

越南今年來遭外資大賣30億美元，但仍有10%的漲幅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，最近越南股市低迷，主因強勢美元導致越南盾貶值，以及美國大選的不確定性影響投資信心。然而，越南經濟表現仍亮眼，第3季國內生產毛額（GDP）年增率達 7.4%，創兩年新高，貶值並非源於經濟疲弱。