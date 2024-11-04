外資看亞德客法說：第3季是谷底 目標價上看1,179元

亞德客-KY（1590）在10月31日舉行法說，多家外資證券持續看多第4季及明年展望，且今年來股價表現落後大盤，因此紛紛維持或提高評等到「優於大盤」，目標價上看1,179元。

里昂證券指出，亞德客-KY第3季毛利率為46.3%，比第2季低1個百分點，主要是因為海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠終止及產能利用率降低。不過，美國總統大選很快就要結束，第4季亞德客-KY可望受惠於客戶積極提高資本支出。亞德客-KY第4季營收預估季增5%，營業利益率預估從28%提高到29.8%。

另外，里昂指出，亞德客-KY首度承認跨足半導體產業，應該有助於擴大潛在市場。而且，亞德客-KY今年來股價表現落後大盤，評價有吸引力，因此里昂將評等從「持有」提升到「優於大盤」，目標價從1,045元提高到1,090元。

不過，野村證券雖然對亞德客-KY維持「買進」評等，但目標價卻從1,310元降低到1,179元，主要是基於第3季營收及獲利都低於預期。野村將2024-2026年的預估每股稅後純益（EPS）調降6-10%，以2025年預估的42.11元EPS來推算，給予28倍的本益比，得出1,179元的目標價。

花旗證券重申「買進」評等及1,050元的目標價，主要是基於亞德客-KY第3季疲弱已符合預期，畢竟從每月營收數字就可發現毛利率承壓。展望未來，第3季可望是底部，之後基本面將持續改善。中國大陸10月製造業採購經理人指數（PMI）回到代表擴張的50.1，有利提振短期氣氛。

摩根士丹利證券對亞德客-KY維持中性評等及1,050元目標價。大陸10月製造業PMI高於法人預期，大多數工業自動化公司應該會期待政策帶來新一輪的訂單，對營收的貢獻則要看訂單時間而定。