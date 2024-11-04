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台股上漲185點 三大法人賣超37.06億元
台股4日力抗五日線反壓，收在22,965.39點，上漲185.31點，漲幅0.81%，成交量急縮至3,116.98億元，三大法人賣超37.06億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超17.12億元，投信買超34.88億元，自營商賣超（合計）54.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.02億元，自營商（避險）賣超44.79億元。
台股今日持續反彈，台積電（2330）收1,040元，漲幅逾1%，鴻海（2317）收最高214元，漲幅逾2%。矽光子族群在修正整理後再展攻勢，光聖（6442）、聯鈞（3450）強漲超過5%，光聖收520元，離前波高點535元僅剩一步之遙，創威（6530）衝上漲停板，訊芯-KY（6451）漲幅逾7%。台積電設備供應鏈中均華（6640）宣布實施庫藏股，股價攻漲停至740元，也決議買回庫藏股的志聖（2467）則強漲逾7%。
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