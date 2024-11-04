證交所：外資上周賣超台股453億元 「這公司」賣超最多

台灣證交所統計，外資上周在集中市場賣超453.25億元，其中賣超聯電17.74萬張最多，買超最多的是鴻準3.72萬張。

證交所指出，外資上周在集中市場總買進金額為5175.25億元，總賣出金額為5628.5億元，賣超為453.25億元。統計自今年初至11月1日止，外資總買進金額為28兆438.42億元，總賣出金額為28兆5331.16億元，累計賣超為4892.74億元。

證交所表示，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為32兆6624.12億元，占全體上市股票市值的44.79%，較10月25日的33兆7423.30億元，減少1兆799.18億元。

個股比較方面，證交所指出，外資上周買超最多的前三名上市公司為鴻準、華航、長榮航；賣超最多前三名為聯電、中信金、台新金。