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今年買聯電的都沒賺 陸行之：未來隱憂是獲利率歸零

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
晶圓代工大廠聯電（2303）股價近期跌跌不休。（路透）
晶圓代工大廠聯電（2303）股價近期跌跌不休。（路透）

晶圓代工大廠聯電（2303）股價近期跌跌不休，10月以來跌幅達14%，而股民若在今年開市時1月2日買入聯電，以今日收盤價46元來計算，約已吃下12.5%的跌幅。究竟聯電為何頻頻走低？資深半導體分析師陸行之在臉書分享，由於中芯國際每年投資75-80億美元的資本開支，「未來10年聯電的隱憂是擔心獲利率時時再次歸零」。

聯電近期股價表現疲弱，4日持續下跌至46元，跌幅1.29%，股價已回測去年九月附近的相對低點，等同今年以來買入聯電的投資人都沒有賺錢，反而倒賠。以籌碼來看，外資已經持續賣超聯電一個月，除了10月14日短暫小買一天，多數天數單日都賣超破萬張，11月1日更一口氣賣超逾7萬張。

陸行之在其臉書的陸行之扯趨勢專欄中指出，不論台積電（2330）或聯電，兩者的成熟製程成長率及份額都在一點一滴的流失給中芯國際，在資本開支方面，中芯每年投資75-80億美元，而台積電、聯電在成熟製程上的資本開支合計不到70億美元。

陸行之指出，未來10年，台積電的隱憂是繼續流失成熟製程的份額，聯電的隱憂則是擔心獲利率時時再次歸零。

陸行之分析，聯電過去5年在12“成熟製程的份額始終保持在15-17%左右，但為了持續增加特殊工藝產能及維持晶圓代工單價，產能利用率即將跌破70%，毛利率也無法守住30%，雖然保住了份額，但營業利潤率跌破20%重回過去的10%上下。但聯電每年也仍要投入30億美元的資本開支在12“成熟製程特殊工藝。

聯電昨日一度重挫至45.65元，收46.6元，並爆出超過14萬張大量，但今仍繼續走低，收46元。

台積電 聯電

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