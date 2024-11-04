買回庫藏股加持股價 均華亮燈漲停、志聖大漲7%

台股4日收在22,965.39點，上漲185.31點，「G2C聯盟」中的均華（6640）展開庫藏股買回，股價飆上漲停740元收盤，志聖（2467）則是執行庫藏股的第2天，股價以228元收盤，漲幅7.54%。

均華公告董事會決議買回庫藏股，預計買回300張，買回區間價472~1,325元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回時間為11月4日至明年1月3日，買回股票將作為轉讓股份予員工之用。

均華第3季營收4.74億元，季增12.1%，年增105.7%，為史上單季第3高，稅後純益5,700萬元，每股純益2.03元；累計今年前9月營收15.92億元，年增123.1%，已超越2023年全年營收，稅後純益2.61億元，每股純益9.23元。

均華今年營收可望續創歷史新高，受惠於先進封裝設備需求持續，在手訂單維持在10餘億元的新高水位，確立今年的營運加溫。

PCB半導體設備廠志聖董事會決議買回庫藏股，買回股份目的為轉讓股份予員工，預計買回庫藏股1,000張，預定買回期間為11月1日至12月31日，買回區間價格為146元~331元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

同屬「G2C聯盟」的均華及志聖都在進行庫藏股買回，均華4日以678元開出後一度小翻黑至672元，之後往上拉升翻紅，盤中衝上漲停740元鎖死到收盤，上漲67元。

志聖早盤以212元平盤開出，一度下滑至210.5元，之後往上拉升翻紅，一度衝達231元，終場收在228元，上漲16元，漲幅7.54%。