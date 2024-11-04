快訊

LINE未更新11月5日起不能傳訊息 5款舊iPhone確定淘汰

台灣金聯人事 蘇治芬回應施俊吉：你如果知道真相一定會向我道歉

中職／搶人戰開跑！詹子賢正式提交FA申請 本季第一人

買回庫藏股加持股價 均華亮燈漲停、志聖大漲7%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股4日收在22,965.39點，上漲185.31點，「G2C聯盟」中的均華（6640）展開庫藏股買回，股價飆上漲停740元收盤，志聖（2467）則是執行庫藏股的第2天，股價以228元收盤，漲幅7.54%。

均華公告董事會決議買回庫藏股，預計買回300張，買回區間價472~1,325元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回時間為11月4日至明年1月3日，買回股票將作為轉讓股份予員工之用。

均華第3季營收4.74億元，季增12.1%，年增105.7%，為史上單季第3高，稅後純益5,700萬元，每股純益2.03元；累計今年前9月營收15.92億元，年增123.1%，已超越2023年全年營收，稅後純益2.61億元，每股純益9.23元。

均華今年營收可望續創歷史新高，受惠於先進封裝設備需求持續，在手訂單維持在10餘億元的新高水位，確立今年的營運加溫。

PCB半導體設備廠志聖董事會決議買回庫藏股，買回股份目的為轉讓股份予員工，預計買回庫藏股1,000張，預定買回期間為11月1日至12月31日，買回區間價格為146元~331元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

同屬「G2C聯盟」的均華及志聖都在進行庫藏股買回，均華4日以678元開出後一度小翻黑至672元，之後往上拉升翻紅，盤中衝上漲停740元鎖死到收盤，上漲67元。

志聖早盤以212元平盤開出，一度下滑至210.5元，之後往上拉升翻紅，一度衝達231元，終場收在228元，上漲16元，漲幅7.54%。

延伸閱讀

衣索比亞禁止油車進口 基礎建設是挑戰

志強盤中再刷新高價 領軍製鞋股衝鋒

台股短線波動 法人：中長線結構將迎「三大行情」

南韓在野黨支持政府放棄課徵資本利得稅 韓股應聲大漲

相關新聞

證交所：外資上周賣超台股453億元 賣超聯電最多

台灣證交所統計，外資上周在集中市場賣超453.25億元，其中賣超聯電17.74萬張最多，買超最多的是鴻準3.72萬張。

美國總統大選將屆 全球股市多收黑

美國總統大選與聯準會利率會議前夕，美國經濟數據與大型科技股財報與財測展望錯綜，壓抑全球股市回落，不過就資金流向而言，過去...

AI 族群走強！ 台股上揚185點收22,965點 台積電漲15元收1,040元

台股4日開高走高、維持高檔震盪，終場收22,965.39點，漲185.31點、漲幅0.8%，成交金額3,116.9億元。...

多重資產添加 ESG 亮點產業 台股、美債亮起來

在全球政府倡議與企業響應下，ESG資產表現成為投資人關注的指標，也帶動全球ESG永續資產管理規模日益成長，預估全球ESG...

台積電、鴻海小漲 台股開高震盪挑戰5日線

美國總統大選倒數，市場觀望氣氛濃厚，台股今天開高震盪，指數一度漲至22935.72點，漲逾155點，站回5日線，但隨後漲...

矽光子股價發光 這兩檔率先衝漲停領軍

台股4日開高，盤中上漲逾百點，矽光子股價再發光，創威（6530）、聯光通（4903）盤中衝上漲停，漲停及市價排隊買單分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。