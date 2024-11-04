AI 族群走強！ 台股上揚185點收22,965點 台積電漲15元收1,040元

台股4日開高走高、維持高檔震盪，終場收22,965.39點，漲185.31點、漲幅0.8%，成交金額3,116.9億元。不過，櫃買指數卻收跌0.3%。台積電（2330）收1,040元、漲15元。

強勢族群方面，AI概念股走強，其中由世芯-KY（3661）帶頭領漲，收漲7.3%至2,180元，緯穎（6669）、創意（3443）、鴻海（2317）、廣達（2382）、健策（3653）、高力（8996）等也紛紛收紅；不過研揚（6579）、日月光投控（3711）、勤誠（8210）則表現震盪。

金控族群也表現強勢，包括玉山金、中信金、富邦金、兆豐金、元大金、凱基金、國泰金、新光金、合庫金、第一金、永豐金、台新金、華南金等，收漲皆於2.1%至0.3%之間，唯國票金收跌1.3%走弱。

觀察台股成交量排行榜，帶量且漲幅強勁的個股包括：聯光通、創威、精金、寰宇-KY、鴻準、聯鈞、台通、金寶、振發、立碁、上詮、鴻海、建漢。

法人表示，美國時間明（5）日為美國總統選舉投票結束日，但競爭的激烈程度相當高，將影響台股表現。

此外，本周美國聯準會及英國央行有利率決議，預估繼續降息可能性高，有利選後指數表現，預期本周看法先震後彈，台股在美國總統大選後，短線不確定性因消除，中長期將回歸基本面。

操作上建議分批布局，並汰弱留強。可觀察各族群具指標性的個股，若能夠在開低震盪後翻紅者，或具指標意義，近期若能持續走強，有機會成為盤面結構調整後的主軸。

選股建議方面，台積電相關、AI概念股、消費性電子及顯卡、船運、觀光與航空、運動鞋及成衣、壽險等族群。金融類股宜觀察季線支撐力道；非金電波段相對弱勢，僅能聚焦貨櫃股等短線題材。