快訊

TGI FRIDAYS美國總部正式提出聲請破產保護 台代理商發3點聲明

賴清德鞏固「後蔡」軍中支持發言逐步靠攏中華民國派

教育零拒絕／融合教育放生特教？錯過黃金早療期代價大

多重資產添加 ESG 亮點產業 台股、美債亮起來

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台美多重資產組合，可望CP值更亮眼。資料來源：彭博資訊、兆豐投信整理。資料期間：2023/2/28-2024/8/30
台美多重資產組合，可望CP值更亮眼。資料來源：彭博資訊、兆豐投信整理。資料期間：2023/2/28-2024/8/30

在全球政府倡議與企業響應下，ESG資產表現成為投資人關注的指標，也帶動全球ESG永續資產管理規模日益成長，預估全球ESG資產規模到2030年將突破40兆美元，未來資產成長性強勢可期。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊指出，看好全球政府、企業持續推廣綠能產業，台灣市場推廣永續債、ESG企業股票等的力道持續起飛。這次首度與臺灣銀行合作，11月11日起開始募集該基金，期望從「台灣永續評鑑」中精選評鑑前50%優良成分股，如台積電、泓德能源；透過ESG風險評級篩選出如威廉斯、威瑞森電信等債券題材，並採取大數據雙軌調控策略，瞄準台灣及美國市場作為投資目標，調節短債、長債及股票的比例配置來應變波動，有助提高投資效益。

兆豐投信表示，台股存在不少亮點產業，如再生能源發電供給量的增加，對資訊硬體或節能產業應用面亦有助益，再融合科技電信賦能「EV100電動車生態圈」的產業趨勢，不僅能推升亮點產業的獲利機會，更能呼應全球淨零碳排的長遠規劃，ESG永續經濟題材將成為未來多元收益的關鍵來源，即能優化本基金更有別於其他股債組合型基金之不同，打造兼顧低波動、較高報酬且更佳CP值的投資組合。

兆豐投信進一步指出，伴隨美國大選後面對的市場，加上循環降息的態勢延續，投資人更期望尋求利多且穩健收益機會的題材，透過該基金的投資組合納入美國企業公司債，在降息期間，長天期公司債相對具備成長力，更能受惠於美國聯準會的降息基調，挹注息收規律性的機會。

兆豐投信提醒，投資組合布局仍將視市場條件變化作調整，須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且應瞭解配息收益分配的組成方式，作為納入理財的參考。

ESG 美國聯準會

延伸閱讀

00937B 預估每股配發0.082元 11月20日最後買進日

台股短線波動 法人：中長線結構將迎「三大行情」

「月配息」00937B預估配息0.082元！ 20號最後買進日

台股在 AI 發展帶動下 有機會迎接旺季、作帳及作夢三大行情

相關新聞

多重資產添加 ESG 亮點產業 台股、美債亮起來

在全球政府倡議與企業響應下，ESG資產表現成為投資人關注的指標，也帶動全球ESG永續資產管理規模日益成長，預估全球ESG...

台積電、鴻海小漲 台股開高震盪挑戰5日線

美國總統大選倒數，市場觀望氣氛濃厚，台股今天開高震盪，指數一度漲至22935.72點，漲逾155點，站回5日線，但隨後漲...

矽光子股價發光 這兩檔率先衝漲停領軍

台股4日開高，盤中上漲逾百點，矽光子股價再發光，創威（6530）、聯光通（4903）盤中衝上漲停，漲停及市價排隊買單分別...

台股短線波動 法人：中長線結構將迎「三大行情」

台股4日開高走高，盤中漲逾150點，最高達22,940點，逼近23,000點大關；在大型權值股台積電（2330）擔綱撐盤...

金融股反彈上漲 五大金控盤中漲幅逾1%

台股4日力抗五日線反壓，盤中一度走低至平盤附近，金融股中金控股大多上漲，凱基金（2883）、元大金（2885）、富邦金（...

台積電、鴻海抬頭 台股早盤漲逾百點

台股今天開高走高，早盤漲逾百點，至22884點附近，台積電、鴻海小漲，高價股世芯-KY漲逾7%，貨櫃三雄漲跌互見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。