多重資產添加 ESG 亮點產業 台股、美債亮起來

在全球政府倡議與企業響應下，ESG資產表現成為投資人關注的指標，也帶動全球ESG永續資產管理規模日益成長，預估全球ESG資產規模到2030年將突破40兆美元，未來資產成長性強勢可期。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊指出，看好全球政府、企業持續推廣綠能產業，台灣市場推廣永續債、ESG企業股票等的力道持續起飛。這次首度與臺灣銀行合作，11月11日起開始募集該基金，期望從「台灣永續評鑑」中精選評鑑前50%優良成分股，如台積電、泓德能源；透過ESG風險評級篩選出如威廉斯、威瑞森電信等債券題材，並採取大數據雙軌調控策略，瞄準台灣及美國市場作為投資目標，調節短債、長債及股票的比例配置來應變波動，有助提高投資效益。

兆豐投信表示，台股存在不少亮點產業，如再生能源發電供給量的增加，對資訊硬體或節能產業應用面亦有助益，再融合科技電信賦能「EV100電動車生態圈」的產業趨勢，不僅能推升亮點產業的獲利機會，更能呼應全球淨零碳排的長遠規劃，ESG永續經濟題材將成為未來多元收益的關鍵來源，即能優化本基金更有別於其他股債組合型基金之不同，打造兼顧低波動、較高報酬且更佳CP值的投資組合。

兆豐投信進一步指出，伴隨美國大選後面對的市場，加上循環降息的態勢延續，投資人更期望尋求利多且穩健收益機會的題材，透過該基金的投資組合納入美國企業公司債，在降息期間，長天期公司債相對具備成長力，更能受惠於美國聯準會的降息基調，挹注息收規律性的機會。

兆豐投信提醒，投資組合布局仍將視市場條件變化作調整，須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且應瞭解配息收益分配的組成方式，作為納入理財的參考。