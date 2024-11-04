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矽光子股價發光 這兩檔率先衝漲停領軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股4日開高，盤中上漲逾百點，矽光子股價再發光，創威（6530）、聯光通（4903）盤中衝上漲停，漲停及市價排隊買單分別超過5,400張、6,900張； IET-KY（4971）、聯鈞（3450）上漲逾半根停板，光聖（6442）、上銓（3363）、聯亞（3081）、訊芯-KY（6451）等也是上漲攻勢。

創威目前營收的最大產業應用來自工控，占比約56%；其次為企業，占比36%；電信占5%，影音則占3%；今年上半年營運表現優於去年同期，第3季獲利持續成長，目前訂單能見度至少看到明年第1季，以目前的情況來看，今年全球經濟若能順利軟著陸，對明年展望就會相對樂觀看待。

創威預期，明年營運成長最強勁的領域將來自工控及影音市場，工控為目前各產品線中獲利最佳，看好明年工控產品需求動能，影音產品方面已接觸潛在重要客戶，並合作開發12G與25G等高階產品線，後市可期。

創威4日以74.5元開低，盤中翻紅且衝上漲停82.8元鎖死，排隊買單超過5,400張，領軍矽光子股上漲；聯光通以47.65元開出，雖一度小翻黑，但隨後往上拉升至漲停51.2元鎖死，排隊買單超過6,900張。

IET-KY盤中上漲逾7%、聯鈞盤中上漲逾5%，也是領漲的指標；精測（6510）盤中上漲逾5%；光聖盤中漲幅近5%；眾達-KY（4977）、訊芯-KY、聯亞、上詮、旺矽（6223）也都是上漲走勢。

漲停 聯亞

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