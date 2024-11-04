志強盤中再刷新高價 領軍製鞋股衝鋒

台股4日盤中小漲，不過運動休閒類股表現亮眼，志強-KY（6768）、喬山（1736）都大漲逾8%，值得注意的是其餘製鞋股也都上漲，鈺齊-KY（9802）漲幅逾4%，來億-KY（6890）、豐泰（9910）、寶成（9904）上漲逾1%。

志強-KY繼上周五創下歷史新高後，今再度大漲，一度衝至143.5元，盤中漲幅逾8%，續創歷史新高價位。志強前三季自結合併財報獲利亮眼，為歷史同期次高，營收132.39億元、年增30%，前三季毛利率21.1%，較去年同期15.8%增加5.3個百分點，淨利11.31億元、年增203.2%，每股純益5.78元。

不僅志強-KY營收、獲利表現佳，來億-KY累計前九月營收達268.38億元，年增35.44%，上半年稅後純益達18.13億元、年增494.4%，每股稅後純益8.1元。

製鞋產業景氣升溫，以目前各品牌客戶預告訂單與出貨來看，預期明年景氣將比今年更好，各製鞋與鞋材廠也加速擴廠及擴產腳步。

志強加速印尼建廠腳步，新廠預計2025年上半年完工投產，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。

來億為因應Adidas及HOKA兩大品牌客戶強勁需求，產能滿開全力配合，除主要生產基地越南外，印尼新廠新建完成，並持續擴充產能，朝Adidas增加600萬雙、HOKA增加800萬雙產能目標邁進。