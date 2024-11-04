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台股短線波動 法人：中長線結構將迎「三大行情」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股4日開高走高，盤中漲逾150點，最高達22,940點，逼近23,000點大關；在大型權值股台積電（2330）擔綱撐盤要角下，盤中最高1,040元、漲15元。法人表示，台股短線波動，中長線結構性成長題材不變，在AI發展帶動下，迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢一方面反映台美財報與展望，一方面則是持續受到美國大選兩位候選人民調數據變化，與候選人部分言論影響，在評價面受展望明朗與否面臨不同程度調節壓力，以及美國大選逼近等加重觀望氣氛，都讓大盤出現較大波動。

安聯投信台股團隊表示，即使近期盤勢主要受到美國大選逼近等不確定因素干擾，但就目前已釋出的財報和法說訊息來看，現階段主流仍為AI相關，其展望相對明朗、評價面亦相對合理，市場所關注的結構性成長題材或趨勢並因市場波動而未出現改變。整體而言，在基本面與部分利多消息支撐下，仍能維持大箱型整理。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，接下來，市場將高度聚焦在美國大選結果、當選候選人的政策方向，國際股市反應，以及美國聯準會利率政策會議。待11月初美國大選不確定性因素消除後，市場有望回歸基本面。

台股 美國大選

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