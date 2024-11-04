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金融股反彈上漲 五大金控盤中漲幅逾1%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
金控股今天大多上漲。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
金控股今天大多上漲。聯合報系資料照／記者高彬原攝影

台股4日力抗五日線反壓，盤中一度走低至平盤附近，金融股中金控股大多上漲，凱基金（2883）、元大金（2885）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）漲幅逾1%。

據金管會統計，銀行業對台股的投資，扣除成本後，9月底帳上未實現利益3,951億元，是該數字對外揭露以來的次高紀錄，有助拉升銀行業淨值，提高配股息空間，彌補舊債評價損失。新高則是6月底未實現利益4,278億元。

目前銀行業債券投資部位，扣除成本後，9月底帳上債券未實現損失大幅縮減到1,092億元，是近兩年半來損失最少。前波損失低點是2022年3月美國暴力升息時的1,002億元。

摩根士丹利證券（大摩）發布「台灣金融產業」報告指出，台灣金融股前八個月的稅前獲利已達8,190億元，已超過2023年全年的7,040億元、2022年全年的4,800億元。

其中，銀行股前八個月的稅前獲利年增率達9%，主要來自於財富管理及信用卡手續費強勁成長；保險股的前八個月稅前獲利年增92%，受惠於交易獲利大幅成長，抵消承保業務的虧損，且匯兌收益也緩衝了傳統的避險成本；證券業的前八個月獲利年增50%。

金融業獲利佳，也使得部分金控股在上周五台股盤中重挫時出現低接買盤，今股價更進一步往上墊高，凱基金、富邦金、中信金盤中接收復所有均線，以凱基金漲勢最強，漲幅逾2%。

凱基金 富邦金

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