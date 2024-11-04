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金士頓退出董事會、資遣員工 品安重挫跌停
品安（8088）在10月22日公告指出，大股東暨董事金士頓因轉讓持股超過當選時持股數二分之一，董事身分遭自然解任，另外，早在9月初也公告，因某客戶通知，將於11月30日結束所有委託代工業務，決定資遣約250名代工業務相關員工；品安4日跳空重挫以跌停23.8元開出。
品安主要業務包括記憶體模組、積體電路、快閃記憶體代工等，金士頓為全球記憶體模組龍頭，與台灣半導體業者合作密切，2012年入股品安，且挹注品安接單，之後品安逐步轉型為金士頓的代工廠。
根據公開資訊觀測站資料，今年9月底金士頓持有品安股票1,969張，持股比率3.23%；金士頓大賣品安持股，法人董事身分因轉讓持股超過當選時持股數二分之一而自然解任。
受到消費性市場需求低迷影響，品安今年營運陷入低潮，上半年每股淨損0.34元，9月初公告表示，因某客戶通知，將於11月30日結束所有委託代工業務，預計採取緊縮措施因應，將在11月資遣約250名代工業務相關員工，相當公司總人數近半數。
台股4日開高，盤中上漲逾百點，但品安受到資遣員工及大股東金士頓遭解任董事的消息影響，早盤以23.8元跌停板開出，雖盤中曾打開拉升至23.95元，仍不敵賣壓再落至跌停。
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