台股開盤上漲59點 台積電開高5元

台股4日開盤指數為22,839.18點，上漲59.1點。台積電（2330）開盤價為1,030元，上漲5元。

群益投顧表示， 美國總統選情持續膠著，倒數計時階段雙方攻勢日益白熱化，兩邊陣營接連出現發言不當情事，導致支持度持續變動。11月1日台股受美股影響，開盤即下跌382點、盤中一度重挫589點，逐漸拉 回至以小跌作收，並守住季線與半年線，短線上此兩中長期均線為強力支撐，不易跌破，預測短期內將呈現盤堅震盪向上格局。根據往年紀錄，美國總統大選後，美股上漲機率較高、有利台股表現，短線挑選基本面佳、股價基期低個股，趁股價拉回時逢低布局。

操作題材可留意： 本周將有多家企業舉辦法說會，11月是上市公司發布第3季財報密集期，除了公布第3季財報還將說明第4季營運展望。證交所最新公布，本周將有多家公司擬於證交所場地舉行法說會，投資人可留意。

上周五（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,052.19點，上漲288.73點、漲幅0.69%；S&P500指數上漲0.41%；那斯達克指數上漲0.8%；費半指數下跌2.63%。台積電ADR漲1.26%。

英特爾大漲7.8%；亞馬遜大漲6.2%，因第3季營收和獲利成長強勁。蘋果上季營收創歷來同季新高，但股價跌1.2%。

投資人對10月就業報告不如預期不以為意，目光轉移本周美國總統大選結果，以及台北時間本周五凌晨的聯準會（Fed）決策是否釋出更多利率動向。美國10年期公債殖利率上周五早盤一度大跌，隨後回升，收在4.361%，連七周上揚。

三大法人上周五集中市場合計賣超222.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超213.3億元，投信買超59億元，自營商（自行買賣）賣超6.7億元，自營商（避險）賣超61.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少647口至15,706口，其中外資淨空單增加501口至39,276口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,793口至16,962口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在21,700點 ; 月買權最大OI落在24,600點，月賣權最大OI落在20,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.74上升至0.75。VIX指數上升0.42至28.26。外資台指期買權淨金額0.3億元 ; 賣權淨金額0.88億元。整體選擇權籌碼面中性。