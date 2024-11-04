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美國大選與財報週倒數 法人：台股靜待變數逐一淡化

中央社／ 台北4日電
美股。路透
美股。路透

美股上週五收紅，台積電ADR、輝達股價均上漲，台股1日跌40.35點，收在22780.08點，法人分析，美國總統大選進入倒數階段，加上美股超級財報週接續，恐連動台股掀起波瀾，市場靜待各項變數逐一淡化。

亞馬遜（Amazon）獲利強勁，加上美國最新就業數據疲弱，提升聯邦準備理事會（Fed）降息機率，美股上週五收紅。

道瓊工業指數終場上漲0.69%、標準普爾500指數上漲0.41%、以科技股為主的那斯達克指數上漲0.8%、費城半導體指數上漲1.11%。

道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）1日宣布，晶片業巨擘輝達（Nvidia）將納入這項指數成分股，取代英特爾（Intel）在道指成分股的位置，自11月8日起生效；英特爾自1999年納入道指成分股迄今。

輝達上漲1.99%、收135.4美元；台積電ADR上漲1.26%，收在192.95美元，

台股1日跌40.35點，收在22780.08點，三大法人合計賣超223.54億元，其中，自營商賣超68.2億元，投信買超58.03億元，外資及陸資賣超213.37億元。

法人分析，美國總統大選進入倒數階段，參考2000年之後共6次經驗，選前2週跌多漲少震盪機率較高，加上美股超級財報週接續，科技巨頭成績陸續揭曉，營運稍有誤差或不如預期，恐連動台股掀起波瀾，由於不確定性因素陸續湧現，導致投資氣氛轉趨保守。

法人進一步說明，台股自9月4日反彈後一路攻高至23713點附近，但未能挑戰7月18日空方缺口，且近期下跌家數居多，多方氣勢未能隨台積電法說利多有效擴散，電子權值股也出現拉回整理走勢，市場靜待各項變數逐一淡化。

台積電 台股

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