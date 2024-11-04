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永豐投顧：急跌進場 還是看年底行情在22500至24200點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

永豐投顧指出，美國總統選舉投票在11月5日，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在11月7日舉行會議，均在11月第二周，而且美股經歷8至10月上漲，選前會進入觀望、甚至回檔，特別是事件衝擊可能產生波動，倘若11月前半平靜無波，建議投資人觀望；但是如果因為事件衝擊出現急跌，則可以逢低進場。

如果觀察今年以來美股走勢，S&P 500在8月跌破半年線後止穩，NASDAQ則是要接近年線才止跌。依照此經驗，策略上應該在美股破半年線才出手，下探年線再加碼。

市場談到巴菲特指標，可以作為評價的另一項參考。由於股票掛盤歸屬的交易所可能分散，例如，台灣投資人的標的有上市與上櫃股票，所以單用上市股票市值計算，只能看到趨勢，不能用絕對數值去評價。美國的股票也是分散在多個證券交易所，這裡選紐約證交所加上NASDAQ，只能說囊括大部分股票。美國的股市有許多境外投資人，更有外國公司掛牌，用市值與美國的GDP做比較，也是顯示趨勢方向。從比較可以看出，台股更接近前波高點，但是美股則有相當空間，所以未來台股多頭要看美股表現來帶領。

進一步說，以過往經驗看，第4季常有年底作帳行情，以今年AI的盛況看，AI參與廠商對於2025年一定有更高的展望。因此，股市的季節規律與產業熱門題材相配合，今年的作帳行情可期，甚至有可能持續到2025年第1季，故在11月的波動中要把焦點放在美國科技股，注意AI題材再帶起高潮。

11月指數空間，有鑑於政經事件可能造成的波動，低檔需要預留空間，預期在22500點，而高點則是要注意突破原有不確定性後，市場有突破盤局的機會，應在24,200點。

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