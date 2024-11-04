聯準會開始降息、軟著陸可期 奠定美股中長多趨勢基礎

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民主黨分掌總統與國會，若結果是一黨獨大，短線上可能使市場大幅波動，但這反而提供加碼的好機會，長遠來看，總統大選結果對美股影響有限，投資人無需過度擔心。回歸總經面看，聯準會已開啟降息循環，寬鬆貨幣政策將支持經濟維持正成長，美股的市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長，我們也持續看AI發展，隨AI愈來愈聰明，AI勢將成為下一個重要技術平台，但市場通常傾向保守估計新科技發展，像是個人電腦、網路、行動裝置、雲端服務，最後實際發展狀況比華爾街最初預估平均高了38％，相信AI終將釋出數兆美元的生產力，並推動科技和其他各產業廣泛升級。

富蘭克林證券投顧表示，從經濟基本面看，最新非農就業報告顯示美國就業市場仍持穩，內需力道也可望在消費旺季到來、能源(包含石油、天然氣)價格回落下獲得支撐，在通膨上，聯準會官員們與華爾街投行仍普遍預計未來將持續放緩，並朝2%目標邁進，也使美國經濟軟著陸可能性提高。而值此聯準會開啟降息週期之際，市場預料後續還將有更多降息機會，並將支持美國經濟與美股表現，特別是先前表現落後(如：工業、民生消費)、價值股(如：金融、能源)、評價較低(如：醫療保健)、降息受惠者(如：公用事業、房地產)等領域，而在科技股方面，基於市場仍普遍認為AI巨浪才剛開始，長線題材明確，科技股同時也是2024年與2025年企業獲利成長最快的類股之一，均可望實現近20%的成長力道，具基本面加持，適合長期佈局投資，投資人亦可藉由多元化投資來參與美股類股輪動與中長期行情，並降低波動度。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統大選將於11/5(二)舉行，Real Clear Politics數據顯示，川賀兩人民調差距拉大，川普當選機率上升至61.1%，但賀錦麗降至37.6%。過往經驗顯示，傳統藍州與紅州的選情較不易出現重大變化，仍是兩黨主要票源，七大關鍵州(包含密西根、內華達、賓州、威斯康辛、亞利桑那、喬治亞、北卡羅萊納)才是決勝關鍵，投資人應對兩人都可能勝選的情境做好準備，若川普當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若賀錦麗勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。