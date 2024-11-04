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台股在 AI 發展帶動下 有機會迎接旺季、作帳及作夢三大行情

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢一方面反映台美財報與展望，一方面則是持續受到美國大選兩位候選人民調數據變化，與候選人部分言論影響，在評價面受展望明朗與否面臨不同程度調節壓力，以及美國大選逼近等加重觀望氣氛，都讓大盤出現較大波動。

安聯投信台股團隊表示，即使近期盤勢主要受到美國大選逼近等不確定因素干擾，但就目前已釋出的財報和法說訊息來看，現階段主流仍為AI相關，其展望相對明朗、評價面亦相對合理，市場所關注的結構性成長題材或趨勢並因市場波動而未出現改變。整體而言，在基本面與部分利多消息支撐下，仍能維持大箱型整理。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，接下來，市場將高度聚焦在美國大選結果、當選候選人的政策方向，國際股市反應，以及美國聯準會利率政策會議。待11月初美國大選不確定性因素消除後，市場有望回歸基本面。台股在AI發展帶動下，迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。

安聯投信台股團隊表示，預期聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高，未來降息幅度及速度將取決於就業數據；考量通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，在中期趨勢仍有待觀察下，推估市場未來幾個月將反覆震盪調整。

策略上，整理而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。

台股 美國大選 美國聯準會

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