多動能加持 當前是布局日股好時機

日本 10/27 眾議院選舉結果出爐，根據最新統計結果，自民黨僅拿下 191 席、公明黨拿下 24 席，執政聯盟合計僅有 215 席，未超過半數 233 席；反觀在野陣營及其他無黨籍合計則為 250 席，此消彼長之下，讓自民黨的執政穩定出現鬆動，打破長年來由自民黨佔據國會多數的政治結構。

選前一個月(9/27-10/25)TOPIX 指數已經因為這次國會大選結果不確定性，先行回檔 5%左右，因此本次執政聯盟敗選，其實符合金融市場多數投資者的預期，選舉結果出爐後大漲，可說利空出盡，不論哪一黨派執政，,這一經濟的結構性轉變都將持續，即便短期金融市場預期有波動風險，惟不會影響日股中長期正向偏多後市，反而提供日股投資人逢低布局好時機。

野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金經理團隊分析表示，從自民黨本身的角度來看，選舉結果慘敗，使得新首相石破茂所領導的內閣團隊必須負起政治責任的討論聲浪升溫，甚至石破茂本人是否能繼續勝任自民黨總裁也存在疑問。如果石破茂最後因黨內逼宮而下台，可能的繼任人選將是先前自民黨總裁選舉第二高票的高市早苗，抑或是目前的財務大臣加藤勝信。

根據日本憲法規定，新首相必須按照在選舉結束 30 天內(11/26)，召開國會選舉以選出新任首相。由於目前並無黨派拿下過半得票，第一回合很可能無人可以取得過半票數，並進入採取相對多數的第二回合，所以未來首相極高機率仍是國會最大黨自民黨籍(至於是誰當選，得視自民黨總裁是否換人)。就這次選舉結果總結，由於執政聯盟席次慘跌(從選前的 279 席掉到 215 席)，未來執政黨的政策推行將存在一定程度的不確定性，而且需要與在野黨合作。

因此，推出有利民生經濟的政策便成為仍然執政的自民黨之首要任務，包括調高最低薪資與降低通膨負擔等政策。其中像是最大反對黨-民主立憲黨主張的替人民減稅並實施家戶通膨補貼；或是日本維新黨主張的法規解禁與減少政府干預，都有可能推出。前述這些結果可望與石破茂先前主張加稅等政策背道而馳，反而對日本經濟發展有利，這也是支撐日經指數在 10/28 上漲的主因。未來新政府政策實施觀察重點分析，包含三大面向：一、關於通膨補貼措施施行細節；二、最低薪資調高措施；三、透過減稅政策以增加家庭可支配所得。

關於日圓後市分析，野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金經理團隊進一步表示，由於執政聯盟失去國會多數席次，未來推行任何政策必須與反對黨合作，執政黨必須推行更為擴張性的財政政策以獲得反對黨支持；另外日本央行因應短期政策不確定性，升息進程也會暫緩，上述結果短線將使日圓有進一步貶值壓力。然而，關於日圓匯率中長線走勢，仍會取決於美國經濟與貨幣政策發展走向，尤其是美國總統大選結果；若前總統川普再次入主白宮，其對外關稅政策及美國經濟走向將對日圓走勢產生中長期深遠影響，值得投資人留意。

野村日本策略價值投資團隊仍看好日本股市中長期發展，主因是執政黨將推出更為有利民生經濟的政策，而且先前市場擔心石破茂主張的金融所得稅等課稅計畫將會被迫中止，也是有利投資人信心。另外，日圓匯價短線趨弱，更有利日本出口類股表現。除了出口類股之外，投資團隊也看好下列類股：

一、機械工業類股，尤其是與機器人領域相關的工業大廠

投資團隊認為，隨著美國大選的不確定性結束，先前暫時觀望的美國科技大廠資本支出計畫將再度回升。另外投資團隊也特別留意到來自中國的工廠自動化需求與機器人訂單正在快速增加，有利日本相關企業獲利上升。

二、具訂價能力優勢類股

隨著日本從通縮變成通膨，今年以來有更多企業恢復訂價調升能力。例如鐵道公司—JR 東日本自 2023 年 10 月以來大幅調高票價，使其企業獲利跟著回升，股價今年以來漲幅也因此勝過大盤。投資團隊將持續看好並追蹤那些因為訂價能力上升而有機會出現獲利增溫的個股，並在適當時機加碼。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，執政黨大敗讓實施增稅變得困難，也有利於日股後市表現，另一方面，石破茂為了在國會運作中獲得在野黨的合作，將有機會採取減稅和寬鬆財政政策，市場對政策前景的樂觀情緒推動日股上漲，中長期而言，日本經濟與金融市場仍受惠本身企業改革紅利、東京交易所針對資本市場改革方向不變，日本企業股價淨值比大於1的比例持續提升，東證改革見效，加上貨幣正常化，現在日本經濟已走進正向循環。

展望2025年，隨著日本PBR改革助燃日企轉骨，幫助日股享有價值重估(Re-Rating)的上漲動能，企業獲利提升企業持續提高資本支出與加薪調整，並加大股利發放與股票回購，以達提高股價表現目標，製造業持續復甦、政策支持經濟成長題材，加上擺脫通縮、通膨數據續揚為日本經濟與股市帶來利多，低利率與便宜日圓仍有利企業經營及重貿易的出口、NISA 免稅新制及東證推動的基本面改革，將與資金行情引發「共振效應」，有利於日股後市表現，加上市場傳出巴菲特旗下的波克夏海瑟威（BerkshireHathaway）計劃今年來第2度發行日圓債券，引發市場猜測將逢低加碼投資，為近期動盪的日股注入信心，因此我們仍持續看好日股的長多行情，現階段都是投資人布局建倉日股的好機會，目前日股本益比(P/E ratio)再度修正至14.0倍，來到十年平均區間下緣，顯示日股目前極具投資價值，從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股長多格局並未改變，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，不妨透過定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金選股策略獨到，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，容易落入「價值陷阱」，團隊精準掌握投資趨勢，挑選的個股同時兼具獲利優質成長潛力，極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 (Alpha) 機會。