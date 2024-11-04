快訊

美選倒數48小時！川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

颱風銀杏增強中！吳德榮曝侵台機率 北台轉涼低溫下探16度

美國大選進入倒數計時 一表看懂川普選後的台股走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川普當選期間主要指數表現。(資料來源：Bloomberg)
川普當選期間主要指數表現。(資料來源：Bloomberg)

隨著美國大選進入倒數計時，最新民調顯示美國前總統川普在多個搖擺州領先競爭對手賀錦麗、聲勢大漲，資金開始進行「川普交易」，通膨預期推升公債殖利率、傳產工業類股堅挺、科技股震盪，而日前才受到川普「臺灣保護費說」干擾的台股又再度下跌。美國總統選舉進入倒數，影響股市的不確定因素也將隨著選舉結果出爐而落幕，下周將進入美國總統大選，台股後續行情走勢也深受市場關注，到底可不可以先進場布局？要買什麼？投資如何配置勝算大？

野村臺灣創新科技50 ETF (00935)基金經理人林怡君分析表示，根據統計，若以美國近二任總統當選任職期間統計，股市皆呈現上漲，但可發現川普當選期間股市表現相對亮眼，尤其以科技股為主的NASDAQ指數表現出色，期間總報酬來到146.6% (年化達24.7%)，更勝道瓊工業指數的78.1% (年化15.2%)，而科技股佔大宗的台股也連帶受惠，加權指數期間漲幅亦有85.7%，勝過美國道瓊工業指數，其中電子科技表現出色，臺灣電子指數上漲122.7% (年化達21.6%)，而若進一步聚焦創新科技相關族群、有台版QQQ之稱的00935 ETF追蹤指數：臺灣創新科技指數表現更為亮眼，期間總報酬來到179.2% (年化達28.5%)，爆發力傲視群雄。

根據統計，拜登與川普任內的S&P 500股價走勢，模擬預測如果下一屆賀當選或川當選時，S&P 500有可能的走勢及報酬率，顯示拜登任期內的S&P 500累計回報為55%，而川普任期內的累計回報為54%，雖然兩位總統任內的市場走勢有所波動，但兩者任內的美股市場回報相當接近，因此，不管誰當選總統，市場不會因為政策而影響股市表現，加上第4季向來是傳統電子旺季，目前資金已有回流電子股的情況，AI股業績也開始呈現在帳面上，因此，不管是誰當選，預期Fed仍會在年底前降息，對台股來說將是正面因素，選後AI股及創新科技相關類股將有機會呈現上攻態勢。

野村投信投資策略部副總張繼文進一步分析表示，消息面的影響往往只是暫時的，股市表現最終仍將回歸基本面如企業獲利與成長性。儘管目前仍難斷定誰篤定拿下2024年美國總統寶座，但就未來成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，且回顧之前川普任職期間，其重商主義推動企業減稅與鼓勵資金回流等法案，均有助科技尤其創新技術公司在營運上擁有更多彈性，這也是為什麼科技相關指數表現比所謂的川普概念股，如道瓊指數更為亮眼。

張繼文進一步指出，與美國科技連動大的台股可望雨露均霑，尤其是聚焦在AI浪潮上的創新科技相關公司表現更顯爆發力。展望2025年，當前全球AI浪潮方興未艾，全球對AI等創新科技的需求皆呈現爆發式成長，且除半導體等上游硬體產業之外，接下來商機應用料將擴及至更多產業與族群，因此想參與科技股長期向上成長潛力，更應把握優質資產選前布局的機會，分批進場逢低布局創新科技，以期在盤勢回升時讓整體投組更具爆發力。創新科技ETF成份股除了台積電（2330）外，更囊括其他AI科技軟硬體應用之領導品牌，無論是利用市場震盪或風格轉換時逢低進場布局，提早卡位搭上這波AI科技投資列車，也可望豐富投資組合的多元性與向上潛力。

美國近二任總統當選期間股市表現。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)
美國近二任總統當選期間股市表現。(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)

AI 川普 美國大選

延伸閱讀

賀錦麗已郵寄投票 與川普搖擺州分別最後催票

華爾街大亨幫川普「新政府」找人 陣營內部有疑慮

美選舉訴訟選前已接到近200起案件 大法官有得忙了

就市論勢／AI、航運、金融 短線有戲

相關新聞

美國大選與財報週倒數 法人：台股靜待變數逐一淡化

美股上週五收紅，台積電ADR、輝達股價均上漲，台股1日跌40.35點，收在22780.08點，法人分析，美國總統大選進入...

永豐投顧：急跌進場 還是看年底行情在22500至24200點

永豐投顧指出，美國總統選舉投票在11月5日，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在11月7日舉行會議，均在11月第二周，而...

聯準會開始降息、軟著陸可期 奠定美股中長多趨勢基礎

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民...

台股在 AI 發展帶動下 有機會迎接旺季、作帳及作夢三大行情

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢一方面反映台美財報與展望，一方面則是持續受到美國大選兩位候選人民調數據變化，...

多動能加持 當前是布局日股好時機

日本 10/27 眾議院選舉結果出爐，根據最新統計結果，自民黨僅拿下 191 席、公明黨拿下 24 席，執政聯盟合計僅有...

安聯投信：台股短線波動 中長線結構性成長題材不變

安聯投信台股團隊表示，市場將高度聚焦在美國大選結果、當選候選人的政策方向，國際股市反應，以及美國聯準會利率政策會議。待1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。