美國大選進入倒數計時 一表看懂川普選後的台股走勢

隨著美國大選進入倒數計時，最新民調顯示美國前總統川普在多個搖擺州領先競爭對手賀錦麗、聲勢大漲，資金開始進行「川普交易」，通膨預期推升公債殖利率、傳產工業類股堅挺、科技股震盪，而日前才受到川普「臺灣保護費說」干擾的台股又再度下跌。美國總統選舉進入倒數，影響股市的不確定因素也將隨著選舉結果出爐而落幕，下周將進入美國總統大選，台股後續行情走勢也深受市場關注，到底可不可以先進場布局？要買什麼？投資如何配置勝算大？

野村臺灣創新科技50 ETF (00935)基金經理人林怡君分析表示，根據統計，若以美國近二任總統當選任職期間統計，股市皆呈現上漲，但可發現川普當選期間股市表現相對亮眼，尤其以科技股為主的NASDAQ指數表現出色，期間總報酬來到146.6% (年化達24.7%)，更勝道瓊工業指數的78.1% (年化15.2%)，而科技股佔大宗的台股也連帶受惠，加權指數期間漲幅亦有85.7%，勝過美國道瓊工業指數，其中電子科技表現出色，臺灣電子指數上漲122.7% (年化達21.6%)，而若進一步聚焦創新科技相關族群、有台版QQQ之稱的00935 ETF追蹤指數：臺灣創新科技指數表現更為亮眼，期間總報酬來到179.2% (年化達28.5%)，爆發力傲視群雄。

根據統計，拜登與川普任內的S&P 500股價走勢，模擬預測如果下一屆賀當選或川當選時，S&P 500有可能的走勢及報酬率，顯示拜登任期內的S&P 500累計回報為55%，而川普任期內的累計回報為54%，雖然兩位總統任內的市場走勢有所波動，但兩者任內的美股市場回報相當接近，因此，不管誰當選總統，市場不會因為政策而影響股市表現，加上第4季向來是傳統電子旺季，目前資金已有回流電子股的情況，AI股業績也開始呈現在帳面上，因此，不管是誰當選，預期Fed仍會在年底前降息，對台股來說將是正面因素，選後AI股及創新科技相關類股將有機會呈現上攻態勢。

野村投信投資策略部副總張繼文進一步分析表示，消息面的影響往往只是暫時的，股市表現最終仍將回歸基本面如企業獲利與成長性。儘管目前仍難斷定誰篤定拿下2024年美國總統寶座，但就未來成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，且回顧之前川普任職期間，其重商主義推動企業減稅與鼓勵資金回流等法案，均有助科技尤其創新技術公司在營運上擁有更多彈性，這也是為什麼科技相關指數表現比所謂的川普概念股，如道瓊指數更為亮眼。