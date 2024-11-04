國泰、新光金Q3大買台積電

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台積電（2330）第3季雖經歷股災回檔修正，但前三季仍大漲61%。各大壽險金控以富邦（2881）及凱基較上季小幅減碼；國泰金（2882）加碼約5,000張，新光金（2888）則趁勢大手筆回補約3.8萬張，部位大增約366億元，以10月間台積電最高漲至1,100元來看，將有豐厚的資本利得。

8月初全球股災，台積電最低跌至815元，後來快速反彈，第3季收在957元。資料顯示截至9月底，各大壽險金控中仍以富邦金持有12.2萬張最多，較上一季減碼約5,000張。

第一大壽險金控國泰金加碼5,000張至6.9萬張、市值663億元；旗下國泰人壽去年底持有台積電11萬8,072張、取得成本每股558元；今年上半年大砍5萬張，持倉水位是近年來最低。

凱基金旗下凱基人壽，去年底持有4萬4,273張台積電、成本為每股557元。至今年第1季底減持至約3.2萬張，實現約1.2萬張獲利。第2季反手加碼約3,000張，第3季小幅減碼至3.3萬張。

凱基人壽 台積電 國泰金

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