快訊

聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

聽新聞
0:00 / 0:00

銀行減碼台股連三月砍殺 金融三業前九月賣股4,553億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國際政經情勢詭譎多變，金融業持盈保泰為先。 聯合報系資料照
國際政經情勢詭譎多變，金融業持盈保泰為先。 聯合報系資料照

國際政經情勢詭譎多變，金融業持盈保泰為先。金管會統計，2024年9月銀行續減碼台股152億元，已連三個月砍股，券商及壽險業則僅小幅回補，9月金融三業減碼51億元，觀望意味濃厚，累計前九月減碼4,553億元，砍股手筆是去年一整年的8.6倍。

金融圈多認為9月美國降息2碼，是預防性降息，美國經濟數據仍佳、通膨疑慮未除，加上11月美國總統大選在即，對後市降息腳步與速度呈觀望，都讓資本市場波動加劇，也增加金融業操盤難度。

一家金控主管說，銀行連三賣，應是9月底除息旺季結束了，先把股票水位降低，持盈保泰為先，等第4季政經情勢明朗後，再重建明年台股部位，券商和壽險各加碼84億元及17億元，較偏向汰弱留強的換股操作。

金融三業9月底持股債水位
金融三業9月底持股債水位

若觀察去年同期，銀行也是在7月開始減降持股，連四個月減碼，直到11月才有回補跡象，操作轉趨謹慎。

銀行業台股投資，扣除成本後，9月底帳上未實現利益3,951億元，是該數字對外揭露來的次高紀錄，顯示銀行業在股海戰績頗豐，有助拉升銀行業淨值，提高配股息空間，彌補舊債評價損失。新高是6月底未實現利益4,278億元。

10月單月台股反彈2.68%，金融三業同享資本利得利多，但央行10月實施升存準率1碼，再收回市場資金，11月逢美大選，均恐壓抑銀行業買股動能。

金管會公布2024年9月底金融三業國內外股票投資餘額3兆3,725億元（市價列帳）月增0.1%。

以台股來看，9月銀行業減碼152億元，連三個月賣股破千億元達1,101億元，累計前九月買股僅剩84億元，比券商還少。

券商9月終結連二賣，但僅回補84.4億元，累計前九月買股545億元，銀行和券商累計前九月加碼台股部位僅剩629億元，從年初大加碼，一路縮手。

壽險9月連二買。9月底壽險業持台股市值降到1兆8,350億元，月減0.1%略低於台股同期小跌0.2%，推算壽險業9月小幅回補17億元，累計前九月減碼5,182億元是史上同期最大，也是2023年全年的近五倍。

壽險業者說，9月資本市場波動加劇，市況前景未明，讓業者轉趨觀望，反先採換股而非減降部位。

也因壽險業連兩月換股觀望，使9月金融業僅減碼51億元，較前幾個月砍股千億元明顯縮手，惟累計前九月仍減碼台股4,553億元，仍是去年一整年減碼526億元的8.6倍，壽險業仍是補刀主力。

台股 壽險業

延伸閱讀

匯率避險意識高 壽險業9月轉進債券ETF大買440億元

9月券商淨加碼股債逾250億元 金融三業最猛

國銀上半年台股淨加碼快賣光 「4大原因」9月再大賣股債逾千億元

重整旗鼓 再戰24K

相關新聞

美大選結果、Fed決策 台股雙挑戰推演三劇本

台股本周面臨美國總統大選、美國聯準會（Fed）利率政策會議等兩大挑戰，法人繃緊神經沙盤推演台股可能有三套劇本。法人認為，...

銀行減碼台股連三月砍殺 金融三業前九月賣股4,553億

國際政經情勢詭譎多變，金融業持盈保泰為先。金管會統計，2024年9月銀行續減碼台股152億元，已連三個月砍股，券商及壽險...

全球股市高潮迭起 謝金河：台積電領軍 台股安心

時間過得真快，二○二四年又進入尾聲，今年全球股市高潮迭起，尤其是在ＡＩ帶領下，Nvidia、TSMC ADR光芒萬丈，到了七月，費城半導體指數就寫下五九三一．八三的歷史天價，下半年科技股修正過大乖離…

國泰、新光金Q3大買台積電

台積電第3季雖經歷股災回檔修正，但前三季仍大漲61%。各大壽險金控以富邦及凱基較上季小幅減碼；國泰金加碼約5,000張，...

法人：輝達概念股 可低接

美國重量級科技股多數已公布財報，美股七雄只剩輝達未公布。法人指出，雖然美國總統大選及美國聯準會（Fed）利率政策會議是本...

就市論勢／AI、航運、金融 短線有戲

最害怕川普重返白宮的是歐洲，2016年川普揚言退出北約，並要求歐洲各國增加軍費，「川普2.0」將強化孤立主義美國優先政策，川普猛酸法國總統馬克宏「我們不是笨蛋」，並威脅向葡萄酒等產品開徵100%關稅。川普揚言很快可以結束俄烏戰爭，國際社會預期川普會給普丁利益、普丁給川普面子，代價由烏克蘭和歐盟分攤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。