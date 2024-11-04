銀行減碼台股連三月砍殺 金融三業前九月賣股4,553億

國際政經情勢詭譎多變，金融業持盈保泰為先。金管會統計，2024年9月銀行續減碼台股152億元，已連三個月砍股，券商及壽險業則僅小幅回補，9月金融三業減碼51億元，觀望意味濃厚，累計前九月減碼4,553億元，砍股手筆是去年一整年的8.6倍。

金融圈多認為9月美國降息2碼，是預防性降息，美國經濟數據仍佳、通膨疑慮未除，加上11月美國總統大選在即，對後市降息腳步與速度呈觀望，都讓資本市場波動加劇，也增加金融業操盤難度。

一家金控主管說，銀行連三賣，應是9月底除息旺季結束了，先把股票水位降低，持盈保泰為先，等第4季政經情勢明朗後，再重建明年台股部位，券商和壽險各加碼84億元及17億元，較偏向汰弱留強的換股操作。

金融三業9月底持股債水位

若觀察去年同期，銀行也是在7月開始減降持股，連四個月減碼，直到11月才有回補跡象，操作轉趨謹慎。

銀行業台股投資，扣除成本後，9月底帳上未實現利益3,951億元，是該數字對外揭露來的次高紀錄，顯示銀行業在股海戰績頗豐，有助拉升銀行業淨值，提高配股息空間，彌補舊債評價損失。新高是6月底未實現利益4,278億元。

10月單月台股反彈2.68%，金融三業同享資本利得利多，但央行10月實施升存準率1碼，再收回市場資金，11月逢美大選，均恐壓抑銀行業買股動能。

金管會公布2024年9月底金融三業國內外股票投資餘額3兆3,725億元（市價列帳）月增0.1%。

以台股來看，9月銀行業減碼152億元，連三個月賣股破千億元達1,101億元，累計前九月買股僅剩84億元，比券商還少。

券商9月終結連二賣，但僅回補84.4億元，累計前九月買股545億元，銀行和券商累計前九月加碼台股部位僅剩629億元，從年初大加碼，一路縮手。

壽險9月連二買。9月底壽險業持台股市值降到1兆8,350億元，月減0.1%略低於台股同期小跌0.2%，推算壽險業9月小幅回補17億元，累計前九月減碼5,182億元是史上同期最大，也是2023年全年的近五倍。

壽險業者說，9月資本市場波動加劇，市況前景未明，讓業者轉趨觀望，反先採換股而非減降部位。

也因壽險業連兩月換股觀望，使9月金融業僅減碼51億元，較前幾個月砍股千億元明顯縮手，惟累計前九月仍減碼台股4,553億元，仍是去年一整年減碼526億元的8.6倍，壽險業仍是補刀主力。