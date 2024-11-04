美大選結果、Fed決策 台股雙挑戰推演三劇本

台股本周面臨美國總統大選、美國聯準會（Fed）利率政策會議等兩大挑戰，法人繃緊神經沙盤推演台股可能有三套劇本。法人認為，若選舉結果快速明朗，且Fed降息符合市場預期的最佳劇本走勢，將有助台股重返23,000點；若計票結果延後出爐，恐將下探季線約22,238點支撐。

明（5）日為美國總統大選投票日，6日及7日則為美國聯邦公開市場委員會（FOMC）開會。市場推演大選有三種結果：當天選情明朗賀錦麗當選、當天選情明朗川普當選、結果推遲不確定，至於Fed則可能兩種決策：降息、不降息，對全球金融市場會有程度不一的影響，台股無法置身於事外。

台股本周走勢三套可能劇本

法人推演本周台股可能走勢的三劇本，最佳劇本是，投票當天選情明朗由賀錦麗當選，加上Fed降息1碼（即0.25個百分點）符合市場預期，則台灣「保護費」壓力可望減輕，台股可望由半導體權值股帶領重返23,000點大關，有利第4季進一步創高。

第二種劇本是當天選情明朗且為川普當選、聯準會降息，台股可能先跌後漲，但反彈幅度不會太大，因為川普言論可能讓台股跟著起起落落。另外，Fed降息對美股及台股都是利多，但如果不降息，可能又引發川普發表Fed及美國經濟相關言論，讓市場更不確定。

法人推演的最差劇本，也就是選情不明或有爭議導致結果延後公布，不確定的氣氛持續延長，變成歹戲拖棚，如果加上Fed不降息讓市場失望，則台股震盪時間可能拉長。

上周五美股四大指數全面收紅，指標股輝達漲1.9%，台積電（2330）ADR漲1.2%，相對有利今天台股早盤表現。法人預期，如果美股政經局勢出現最差情境，短期季線有望成下檔支撐。