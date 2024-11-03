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匯率避險意識高 壽險業9月轉進債券ETF大買440億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
匯率避險意識高 壽險業9月轉進債券ETF大買440億。圖/本報資料照片
匯率避險意識高 壽險業9月轉進債券ETF大買440億。圖/本報資料照片

金管會對於金融三業投資股債的最新統計出爐，其中壽險業繼8月之後，9月再度趁台股9月大跌之際進場淨加碼台股17億元，另外仍進場加碼美債約3億元；而另一引人矚目之處在於，壽險業者的匯率避險意識愈來愈強，因此9月雖然海外債僅小幅加碼3億元，但台幣的債券ETF則加碼440億元，已成為9月壽險業者加碼債券的主力，海外投資總部位亦續降至69.4%。

統計顯示，由於9月台幣匯率大幅升值使壽險業者在9月所承受的海外債匯損超過1700億元，也折損壽險業者加碼海外債券力道，僅小幅加碼3億元。同時，若依照金管會所給的數字，加計S&P500指數在9月上漲2.02%來設算，全體壽險業者在9月合計淨減碼海外股票35億元。

據了解，聯準會9月降息之後，利率倒掛現象漸結束，但取而代之的是「利率陡峭化」，長率增加得比短率更多，也使壽險業者希望擴大長天期固定息收的布局；但另一方面，由於美債殖利率仍強，因此也繼續造成對保單的排擠效應，使壽險業仍不斷承受保費流失的壓力，這也是壽險業現在無法大力投資股債的重要原因，9月儘管多站在買方，但也僅敢小幅加碼，並趁台債價揚之際獲利了結223億元，也是基於現金流的考量。

在國內外債券部位方面，國內外債券在9月減少1445億元，由於台幣9月仍升值0.9%，且目前壽險業者的債券部位，有88%是海外債來看，業者大約有1706億元的匯兌損失，但美債價格也有在9月上漲2.28%，且壽險業者平均已把約9成的部位放在AC，非AC比重僅有10%等前提來計算，則業者在9月反而仍有加碼海外債約3億元。

至於台債方面，假設國內外部位有12%是台債，由於十年期以上台灣公債價格在9月上漲1.99%，再計入評價利益的影響後，9月等於賣出約223億元台債，這也是壽險業繼6、7月連續加碼台債45億、260億元之後，並在8月反手賣出636億元台債部位之後，連續第二個月再賣，對此金融圈人士認為，應和近期壽險業者積極投入放款市場等資金需求有關，包括也把部分資金移去投資台股。

另一令人矚目之處，在於壽險業繼7月對債券ETF 反賣為買700億之後，8月又轉變方向賣出181億元，估計亦和台幣資金需求有關。9月國內債券ETF規模為1兆6983億元，比起8月的1兆6543億元規模，淨加碼440億，占整體資金運用比重也再增至5.2%，海外總投資部位22兆6529億元，占資金比重則由8月的69.7%續降為69.4%。

債券ETF 壽險業

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