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9月券商淨加碼股債逾250億元 金融三業最猛

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
9月券商淨加碼股債逾250億元，金融三業最猛。圖/本報資料照片
9月券商淨加碼股債逾250億元，金融三業最猛。圖/本報資料照片

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中券商成為金融三業中，不論股債淨加碼力道都最猛的業別，統計顯示，券商分別大買台股、海外債券、台債84億、50億、123億元，這也是券商在8月同步減碼股債之後，9月再重回戰場加碼，而且相較銀行、壽險業的縮手，反而券商加碼幅度最大，也顯見券商自營部位積極投入操作，和對後市看法和銀行、壽險均有所不同。

券商也在7月反手大賣台股136.56億元，幾乎把6月加碼台股的165.56億元，吐出超過8成，接著在8月賣股力道更強，單月賣股441億元，但在第三季底結束連續兩個月大賣台股，9月重新回來淨加碼台股84億元，據悉亦和聯準會降息效應帶動美股行情，進而使券商也看好台股有關。

而在債券布局上，9月券商加碼台債動作比起海外債更為積極，也顯見券商在財務操作上並未選擇趁價格高檔落袋為安，而是著眼於之後的固定收益。

台股 壽險業

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