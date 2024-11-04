逆勢強漲股 短線聚焦

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國總統候選人川普近期民調上升，讓股市大震盪，10月好不容易轉為買超的外資，近期又轉為賣超。不過，仍有16檔不怕川普恐嚇的「逆勢強漲股」，包括鴻準（2354）、萬海（2615）、台玻（1802）等，成為市場投資人的焦點。

篩選股價近五日表現優於大盤（跌1.7%）、且獲得外資逆勢買超的強勢股，包括華航、長榮航、鴻準、緯創、新光金、陽明、長榮、仁寶、台玻、廣達、鴻海、萬海、上海商銀、技嘉、億光，以及聯合再生。

產業來看，電子有八檔，傳產有六檔，金融則有二檔，電子以電腦及周邊設備、光電、其他電子為主，傳產則以航運較多。

觀察籌碼面，華航近五日最受外資青睞，獲得5.2萬張買超，其次長榮航、鴻準也分別有4.4萬、4.3萬張買盤，其他包括緯創、新光金、陽明、長榮、仁寶、台玻等，近五日也獲得萬張以上的買超。

外資 長榮航 鴻準

延伸閱讀

低基期的ODM代工廠蓄勢待發─緯創

三強亮點股 內外資卡位…緯創、陽明、廣達等攻守兼備

颱風打亂航班！傳華航乘客暴走地勤下跪道歉 議員「難過又生氣」

又見地勤跪地道歉？航班因颱風轉降引旅客不滿 華航：以蹲姿說明

相關新聞

全球股市高潮迭起 謝金河：台積電領軍 台股安心

時間過得真快，二○二四年又進入尾聲，今年全球股市高潮迭起，尤其是在ＡＩ帶領下，Nvidia、TSMC ADR光芒萬丈，到了七月，費城半導體指數就寫下五九三一．八三的歷史天價，下半年科技股修正過大乖離…

國泰、新光金Q3大買台積電

台積電第3季雖經歷股災回檔修正，但前三季仍大漲61%。各大壽險金控以富邦及凱基較上季小幅減碼；國泰金加碼約5,000張，...

法人：輝達概念股 可低接

美國重量級科技股多數已公布財報，美股七雄只剩輝達未公布。法人指出，雖然美國總統大選及美國聯準會（Fed）利率政策會議是本...

就市論勢／AI、航運、金融 短線有戲

最害怕川普重返白宮的是歐洲，2016年川普揚言退出北約，並要求歐洲各國增加軍費，「川普2.0」將強化孤立主義美國優先政策，川普猛酸法國總統馬克宏「我們不是笨蛋」，並威脅向葡萄酒等產品開徵100%關稅。川普揚言很快可以結束俄烏戰爭，國際社會預期川普會給普丁利益、普丁給川普面子，代價由烏克蘭和歐盟分攤。

蔡明彥專欄／生技、汽車、IC封裝 偏多操作

影響本周盤勢變數主要有兩個：FOMC會議以及美國大選。以目前美國通膨降溫以及就業持穩的趨勢來看，美國聯準會（Fed）本次...

一周盤前股市解析／台積鏈、散裝、航空 可留意

台股上周五（1日）開盤下跌382點，一度殺低大跌589點，但季線前買盤進場，帶動大幅收復失土，終場以下影線紅K下跌40點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。