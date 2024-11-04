逆勢強漲股 短線聚焦

美國總統候選人川普近期民調上升，讓股市大震盪，10月好不容易轉為買超的外資，近期又轉為賣超。不過，仍有16檔不怕川普恐嚇的「逆勢強漲股」，包括鴻準（2354）、萬海（2615）、台玻（1802）等，成為市場投資人的焦點。

篩選股價近五日表現優於大盤（跌1.7%）、且獲得外資逆勢買超的強勢股，包括華航、長榮航、鴻準、緯創、新光金、陽明、長榮、仁寶、台玻、廣達、鴻海、萬海、上海商銀、技嘉、億光，以及聯合再生。

產業來看，電子有八檔，傳產有六檔，金融則有二檔，電子以電腦及周邊設備、光電、其他電子為主，傳產則以航運較多。

觀察籌碼面，華航近五日最受外資青睞，獲得5.2萬張買超，其次長榮航、鴻準也分別有4.4萬、4.3萬張買盤，其他包括緯創、新光金、陽明、長榮、仁寶、台玻等，近五日也獲得萬張以上的買超。