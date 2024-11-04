一周盤前股市解析／台積鏈、散裝、航空 可留意

台股上周五（1日）開盤下跌382點，一度殺低大跌589點，但季線前買盤進場，帶動大幅收復失土，終場以下影線紅K下跌40點、收在22,780點。雖盤面乍見止穩跡象，但法人圈多認為，短期均線架構偏空未變，技術面維持弱勢整理格局。

統一投顧協理陳晏平表示，美國大選進入最後倒數，川普關稅政策以及台灣保護費說辭，令台股投資人觀望，拖累短期表現。預期台股在美國大選後，中長期將回歸基本面，操作建議分批布局並汰弱留強，留意台積電相關、AI概念股、消費性電子及顯卡、散裝航空、運動鞋及成衣、壽險等族群。

第一金投顧協理黃奕銓指出，四大CSP陸續公布財報，市場檢視獲利情況是否足以支撐資本支出的擴張，以及AI是否能帶來實質獲利挹注，目前僅谷歌有好消息，但微軟和Meta法說未能讓市場具備信心，擔心本業獲利萎縮，不足以支撐AI龐大的投資，但CSP對於未來AI的投資力道不減反增，對於AI發展仍具備信心，預期AI股仍是後市盤面主流。