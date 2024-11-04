蔡明彥專欄／生技、汽車、IC封裝 偏多操作

影響本周盤勢變數主要有兩個：FOMC會議以及美國大選。以目前美國通膨降溫以及就業持穩的趨勢來看，美國聯準會（Fed）本次會議再降息1碼機率較高，也較符合市場預期。降息是近期美股除企業財報獲利優於預期激勵美股走高之外，資金面轉趨寬鬆的挹注也是另一個助力。

本周二（5日）美國總統大選，將決定未來四年國際政經走向。依上周封關民調來看，雖然全國民調川普與賀錦麗幾已打成平手，但以賀錦麗出線後，民調由一路領先落到最後勉強打平，氣勢已經輸了一大截，且以選舉人票態勢來看，川普預期將取得搖擺州多數票而勝出。

由於川普勝出機率升高，市場擔心其政策將導致通膨再起，美國10年期公債殖利率也從9月16日的3.62%一路竄升，10月29日一度來到4.339%。

川普自家通訊軟體Truth Social公司股價也大漲到市值超越馬斯克的X（前推特）；被認為可受益川普新政的比特幣，也一度站上73,000美元之上；都可看到市場提前押寶「Trump Play」跡象。

然而，以美國1953年以來大選年前後股市表現來看，選後第一年平均漲幅6.8%，其中共和黨勝出當政的十次經驗中，全年下跌的次數卻超過六次，主因多是選前美股已經率先拉高。這次川普提出的新政雖有降稅利多，但貿易戰升溫的後座力，以及潛在通膨再起疑慮，對股市殺傷力仍不容小覷。

回到台股趨勢來看，9月台灣景氣對策信號因為颱風干擾加上傳統產業疲弱，總分數較8月下滑5分，但仍維持在黃紅燈過熱區。就台灣歷年景氣對策信號的趨勢來看，落在黃紅燈（含）以上月分最長可達16個月。本波景氣對策信號分數在4月首度站上黃紅燈區，主要推動力是仍處於供不應求的AI產業。

以近期台灣、美國兩地相關供應鏈上市櫃公司法說呈現的展望來看，預期在AI產品出口成長持續帶動下，台灣這波景氣過熱的狀況，應該可至少延續到明年農曆年前後。所以，美國大選後不管誰當家，台股後市仍不看淡。

然而，就選股來看，台股市值前100大公司目前股價仍站在年線以上的，其累計占大盤市值約65%，其中台積電一檔就占37%，扣除台積電的貢獻後，其實個股股價跌落年線、線型轉空者已是多數；台股跟美股一樣，剔除獲利平平，純以量滾量當沖為主的小型股外，漲勢只集中在少數個股，選股挑戰相當大。

目前個股線型偏向翻多結構，以小股本的生技股居多，可留意部分生技公司新藥解盲商機。除此以外，年底前有幾個規模上千億以上的大型ETF會進行換股，建議投資人可留意投信近期逢低有在建立持股的族群，如具高殖利率條件的金融股、月KD值已進入超跌區又具有高配息條件的汽車、IC封裝等族群等。

此外，川普一旦勝選，為規避即將到來的關稅而提前拉貨，以及邊境大規模築牆的潛在受益股也可布局。

（作者是群益投顧董事長）