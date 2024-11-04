台股周K線連二黑，指數失守22,800點關卡。法人昨（3）日表示，現階段國際股市多空交戰，台股齊步震盪整理，操作上投資人應審慎布局，優先逢低回補成長動能強與營運展望正向的「價值型概念股」。

安聯投信台股團隊表示，近期盤勢一方面反映台美財報與展望，一方面則持續受美國大選兩位候選人民調數據變化，與候選人部分言論影響，在評價面受展望明朗與否面臨不同程度調節壓力，以及美國大選逼近等加重觀望氣氛，都讓大盤出現較大波動。整體而言，在基本面與部分利多消息支撐下，仍能維持大箱型整理。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，接下來，市場將高度聚焦在美國大選結果、當選候選人的政策方向，國際股市反應，以及美國聯準會利率政策會議。待11月初美國大選不確定性因素消除後，市場有望回歸基本面。台股在AI發展帶動下，迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。

策略上，整理而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。

台新投顧副總黃文清則指出，台股短線預期將維持震盪整理的走勢，凸顯選股不選市的重要性。投資主軸將聚焦第4季至明年成長動能強與營運展望正向的「價值型概念股」，投資人逢回可以擇優布局。

由於這些業績成長動能與展望正向的「價值型概念股」，普遍具備長期競爭力、產業能見度高等特點，股價相對較有表現機會。

例如萬海（2615）、億光、緯創、技嘉、智易、長榮、復盛應用、東和鋼鐵、聯華食、潤泰全、喬山、冠德、榮剛等，近五個交易日股價表現強勢抗震、上漲逾3%，且法人預估今年全年的每股稅後純益（EPS）將超過3元。

整體而言，投資人近期操作仍宜謹慎，而考量現階段市場風險意識尚存，建議避開高本益比的個股，因其面對國際資本市場多空震盪之際，仍可能有回檔修正的風險。