創新板合格投資人限制 將取消

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

為提升資本市場國際競爭力及壯大資本市場規模，金管會將祭出創新板大利多，主委彭金隆在近期拍板明年初全面取消創新板合格投資人限制，擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券，以及盤中、盤後零股交易等多元工具，打造友善籌資及交易環境。

臺灣證券交易所、櫃買中心成立「資本市場服務團」，下設三個小組，其中之一「共同推動發行公司進入資本市場小組」，以吸引優質企業上市櫃，不過，小組目標不僅止於增加掛牌家數，更關鍵的目標是擴增台股市值。

當中，被前、後任主委都看重的新創企業所在的創新板重要性拉高。在彭金隆主導下，一直以來限制創新板交易熱絡程度的合格投資人限制將於明年初取消，但主管機關擬規劃投資人仍須簽寫風險預告書，以善盡保護投資人責任。

另外，證交所為提高外界更認同創新板為優質板塊，將聘請外部獨立專家進行創新性審查，以吸納具關鍵技術及創新能力或經營模式的企業進入創新板，型塑優質且具創新能量聚落。

創新板 資本市場

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