就市論勢／AI、航運、金融 短線有戲

盤勢分析

最害怕川普重返白宮的是歐洲，2016年川普揚言退出北約，並要求歐洲各國增加軍費，「川普2.0」將強化孤立主義美國優先政策，川普猛酸法國總統馬克宏「我們不是笨蛋」，並威脅向葡萄酒等產品開徵100%關稅。川普揚言很快可以結束俄烏戰爭，國際社會預期川普會給普丁利益、普丁給川普面子，代價由烏克蘭和歐盟分攤。

川普三大政策執行依序為提高關稅、移民控制與財政政策（減稅），由於提高關稅政策可透過行政命令立即執行，因此市場預估，一旦川普當選美國總統，其上任第一件事就是宣布對中國大陸貨物課60％關稅，其他地區全面加徵10％。

華爾街預估，提高關稅將使美國通膨率增加0.9個百分點，衝擊消費、削弱投資和影響勞工所得，可能拖累GDP增幅縮小1.4%；9月通膨率為2.4％，2025年後增加，通膨預期改變導致聯準會官員釋出放慢降息速度觀點，美債殖利率上漲，債券價格下跌。

投資建議

「川普投顧」變數難測，台股受台積電（2330）漲跌控制，而台積電創辦人張忠謀直言：「最嚴峻挑戰就在眼前，台積電真正成為兵家必爭之地」，過去經驗是大利空後，都是布局台積電的好機會。其次，市場關注季報效應，許多中小型股第3季股價大漲但業績不佳，季報利空震盪消化籌碼。

短線操作建議包括AI題材、GB200供應鏈、鴻海集團、貨櫃航空股、雙11電商概念、旅遊觀光股、金融股。