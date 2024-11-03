市場紛擾不斷 多元佈局、分散投資打造穩健投資組合

時序進入美股財報季，雖各家業績錯綜，但整體仍持穩，但聯準會官員對降息持謹慎態度，再加上中東局勢與美國大選不確定性影響，整體股債市均下跌，總計10月以來台灣金管會證期局核備的973檔境外基金(股、債均含)平均下跌0.77%，其中，695檔股票型基金平均下跌0.89%，261檔債券型基金平均下跌0.51%。

富蘭克林證券投顧表示，美國大選進入倒數計時，市場觀望氣氛可能轉濃。Real Clear Politics數據顯示，川普在七大關鍵州的民調均小幅領先，使其當選機率上升至62.8%，但賀錦麗當選機率降至36%。富蘭克林股票團隊首席投資長強納森‧柯堤斯表示，本次美國大選最好的結果是兩黨分治，共和黨與民主黨分掌總統與國會，若結果是一黨獨大，短線市場波動可能加大，但著眼美國強韌的基本面，短線因政治因素造成的震盪反而提供加碼機會，長遠來看，總統大選結果對美股影響有限，投資人無需過度擔心。值此消息面紛擾的環境，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國非投資等級債券型基金，股市部分建議首選具備長線結構性題材支撐的AI科技股、公用事業及印度股市。

主要股票暨產業型基金：值此市場震盪之際，美股與台股均展現抗震能力

中東局勢混亂情況未歇，川普若重返執政可能惡化財政，再加上許多聯準會官員認為未來應謹慎降息，削弱了投資人先前的樂觀降息情緒，也帶動本月美債殖利率大幅走揚，但黃金基金在動盪環境下展現出其價值，近月上漲6.94%，美股基金亦表現堅挺，漲幅達2.75%，主要是受科技七雄表現回神提振，特別是特斯拉在公布業績後大漲，美國中小型股基金也有1.12%，因市場認為中小型股可望受惠於川普的「美國優先」政策。台股基金上漲2.34%，台積電成了撐盤要角，除財報優於預期外，其還預計在AI晶片需求熱絡、先進製程需求續強下，4Q24營收可望優於3Q24，並直呼AI需求是「真實的」，可望保持「多年」強勁成長。

富蘭克林證券投顧表示，美國就業市場持穩，內需力道也可望在消費旺季到來、能源(包含石油、天然氣)價格回落下獲得支撐，在通膨上，聯準會與華爾街投行仍普遍預計未來將持續放緩且朝2%目標邁進，此將提高美國經濟軟著陸的可能性。值此聯準會開啟降息週期之際，市場預料後續還將有更多降息機會，並將支持美國經濟與美股表現，特別是先前表現落後(如：工業、民生消費)、價值股(如：金融、能源)、評價較低(如：醫療保健)、降息受惠者(如：公用事業、房地產)等領域，而科技股也可望在企業獲利維持強勁成長力道、AI長線題材明確下受惠，建議投資人可藉由多元化投資來參與美股類股輪動與中長期行情。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，就總經面看，聯準會已開啟降息循環，寬鬆貨幣政策將支持經濟維持正成長，美股的市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長，我們也持續看AI發展，隨AI愈來愈聰明，AI勢將成為下一個重要技術平台，但市場通常傾向保守估計新科技發展，像是個人電腦、網路、行動裝置、雲端服務，最後實際發展狀況比華爾街最初預估平均高了38％，相信AI終將釋出數兆美元的生產力，並推動科技和其他各產業廣泛升級。

主要債券及平衡型基金：力抗殖利率抬升，美國平衡型基金走揚

近月以來美國公債殖利率大幅走揚，主要是受聯準會可能不會快速降息、中東局勢不穩、川普可能勝選等因素影響，也讓債市呈現漲跌互見格局，值此不確定因素更多之際，美國短期國庫券表現穩健，上漲1.81%，而美國平衡型基金也有穩健表現，上漲1.08%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，預期聯準會將隨成長放緩、就業市場進一步軟化、通膨更靠攏目標而採取漸進轉向更為中性的立場，這代表2025年中之前可能降息四至六次，看好緩步降息使債券仍能保有合理的收益水準。而面對近期市場的變化與全球股市修正，若市場修正加大或時間拉長，將把握機會朝股債均衡配置，並將逐步轉出近期表現好的資產，如：高評等債，選擇性轉入具機會的股權資產，我們也在能源、金融、科技、通訊、工業等領域看到了潛在機會。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，雖然信用債利差處於歷史低檔，相較於過去在類似的利差水準時，現今非投資級債品質較過去來得高，而即使通膨趨緩且就業市場顯現軟化，市場對企業債的需求仍維持強勁，加上企業基本面具支撐，提供非投資級債市順風。