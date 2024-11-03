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台股本週關注美國總統大選 法人：短線波動加劇

中央社／ 台北3日電
台股。中央社
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美國總統大選進入倒數階段，美股1日收紅，輝達（NVIDIA）將取代英特爾（Intel）納入道瓊指數成分股，台股1日開低走高，留下近207點的長下影線，台積電守住千元大關，外資在台指期增加淨空單至3.92萬口。

法人表示，本週市場高度關注美國總統大選結果，預期台股短線震盪整理，波動加劇，市場資金輪動加快。

美國總統大選進入倒數階段，美股1日收紅，道瓊工業指數終場上漲288.73點，或0.69%，收在42052.19點，標準普爾500指數上漲23.35點，或0.41%，收在5728.80點。

科技股為主的那斯達克指數上漲144.77點，或0.80%，收在18239.92點，費城半導體指數上漲54.680點，或1.11%，收在5001.426點。

道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）1日宣布，人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將納入這項指數成分股，取代英特爾（Intel）在道指成分股的位置。

輝達上漲1.99%、收135.4美元，亞馬遜（Amazon）大漲6.19%、收197.93美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.26%、收192.95美元，超微（AMD）收141.86美元，跌1.53%。

台股加權指數1日上下震盪597點，終場下跌40點收22780點，留下近207點的長下影線，台積電守住千元大關，外資賣超台股新台幣213億元，在台指期增加淨空單至3.92萬口。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少647口至15706口，不過外資淨空單增加501口至39276口。

上市櫃公司本週陸續公布第3季財報，包括義隆、新唐、南茂、佳世達、聯詠、世界先進、環球晶、研華、可成、中華電、川湖、台郡、遠傳、臻鼎-KY、華碩、群聯等，將舉行法人說明會，釋出第4季和2025年展望。

本土證券法人指出，包括谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、Meta、以及亞馬遜（Amazon）等4大雲端服務供應商（CSP）公司，預估2025年人工智慧AI資本支出持續增加，顯示AI需求相當強勁。

不過，法人表示，本週美國總統大選進入最後倒數，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開利率決策會議，攸關降息動向，預期台股短線震盪整理，整理波動加劇，市場資金輪動加快，市場高度關注美國總統大選結果。

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