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前三季賺贏去年悍將聚光 大立光、聯發科等有望吹響上攻號角

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

台股第3季財報接續公布，企業正密集結算，在已揭露自結數字的個股中，大立光（3008）、聯發科（2454）、瑞儀（6176）等14檔「財報效應衝鋒股」，前三季獲利賺贏去年全年，這些季報領先達陣的個股，將吹響股價上攻號角。

台股第3季財報將會接續結算出爐，上市櫃公司的營運成績單將揭曉；在季報效應啟動之際，上市櫃股票因為產業基本面的變化，股價走勢預期將同步調整。

台新投顧副總黃文清表示，歷史經驗顯示，季報全數公布後，依獲利優劣，股價將持續反應，獲利優異個股的股價將向上表態，預期台股在季報公布前後，仍偏向個股表現。

根據統計，截至昨（2）日，在已公布第3季自結財報的上市櫃公司中，前三季每股獲利在0.5元以上、且超越去年全年獲利的個股，共有14檔，主要分布在半導體、光電、電子零組件等電子族群，以及汽車、航運、百貨、運動休閒、電機、金融等傳產股。

14檔「財報效應衝鋒股」
14檔「財報效應衝鋒股」

觀察前三季每股獲利的表現，大立光、聯發科、台光電、永信建、瑞儀、台灣精銳、統一超、富邦金等，都超過8元；另外，台燿、國泰金、致伸、豐泰、華新科、矽統等，前三季每股獲利也都超過0.5元。

進一步觀察前三季盈餘年增率，台燿、永信建、台光電、富邦金、國泰金、聯發科等，都較去年同期成長五成以上；其他前三季盈餘年增逾一成的個股，還包括大立光、台灣精銳、豐泰、瑞儀、統一超等。

統一投顧董事長黎方國表示，前三季每股獲利已超過去年全年的財報超標股，年底前若能獲得旺季題材加持，後續股價上攻的機率將會相對大增，一旦大盤後市多頭再度展開攻勢，這些個股將有機會帶領大盤向上攻堅。

法人表示，目前國際股市多空震盪，台股區間整理，在信心動搖的投機賣盤陸續出場後，法人買盤可望接續回流，趨勢看好的產業與族群，其成長性可望優於整體經濟，選股將是致勝關鍵。

個股 台光電 財報

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