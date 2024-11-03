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三強亮點股 內外資卡位…緯創、陽明、廣達等攻守兼備

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

第3季季報陸續公布，獲利能否報佳音，從營收可略見端倪。特別是獲外資、投信等大舉加碼卡位的「三強亮點股」，如緯創（3231）、陽明 （2609）、廣達（2382）等，第3季營收年增逾一成、第2季獲利且預期第3季還持續成長的個股，第4季可望更好，可伺機切入。

篩選第3季營收成長一成以上，且第2季獲利，代表第3季營收獲利佳之外，第4季也可望有成長動能，再以近五日外資與投信買超排序，包括：緯創、陽明、長榮、廣達、鴻海、欣興、萬海、寶成、世界、技嘉、億光、京元電子、裕民、慧洋-KY、昇陽半導體、金寶。

16檔「三強亮點股」
16檔「三強亮點股」

產業來看，電子股以電腦及周邊設備、半導體、其他電子為主，傳產股以航運股較多。

觀察籌碼面，緯創近五日最受外資與投信青睞，獲得4.1萬張買超，其次陽明、長榮也各獲得2.3萬、2萬張買超。

觀察第2季獲利，以長榮賺13.7元最高，技嘉、萬海也分別賺4.66元、4.12元。第3季合併營收來看，則以萬海年增117.5%最高，長榮、陽明分別有109.8%、102.8%的年增。

技嘉、廣達第3季合併營收也各有90.8%、48.1%的年增率。

統一投顧董事長黎方國指出，8月至10月股市已經區間盤整達三個月，不少個股已經修正回到相對合理位置，因此第3季營收成長，第2季有獲利，基本上第3季季報就不會差，第4季進入旺季之後只會更好，同時又有外資與投信買盤加持，這些個股較能避免川普當選後被波及，除具防禦性，又有業績題材加分，布局這些個股的勝率高。

台新投顧副總經理黃文清表示，像AI這類有基本面的個股，例如載板、先進封裝相關題材等，且部分伺服器廠商在美國也有設廠，即便川普當選，相對較不容易受到影響。

統計經驗顯示，第4季美股跟台股都是易漲難跌。過去十年以來，11月那斯達克指數上漲機率100%，加上輝達GB200開始出貨、進入美國傳統消費旺季、年底投信法人及集團作帳行情啟動等，第4季股市是多頭可用之兵眾多，趁股市回檔之際，正是布局的好時機。

個股 營收

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