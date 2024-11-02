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科技股重挫影響投資信心 善用修正機會參與行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

康芮颱風肆虐全台，美國股市也同樣風雨交加，市場出現劇烈波動，主要是美科技巨頭財報不如預期，加上美超微股價重挫影響投資人信心，未來投資策略應如何因應，專家指出，美國景氣依舊穩健，股市震盪只是暫時，長期前景依然樂觀，利用震盪機會，反而是逢低布局的好時機。

Meta和微軟的財報和展望未達市場預期，Meta聚焦AI和擴增實境的Reality Labs部門虧損繼續擴大；微軟的Azure雲服務增速放緩，加上兩家科技巨頭計劃未來大幅增加AI支出，更促使投資人擔憂高額投入恐怕無法帶來對應的回報。

另一方面，被視為AI市場關鍵性角色的伺服器製造商美超微，今年以來股價一度上漲超過四倍，但因財務問題在近期受到市場關注，甚至連兩日股價重挫超過40%，種種因素削弱了市場對科技股的信心，導致科技股普遍走低。「鉅亨買基金」指出，科技巨頭持續的資本投入，顯示AI發展依然穩健，而美超微事件也僅為單一公司事件，並非系統性風險或AI泡沫跡象，這些科技巨頭依舊保持競爭優勢。

「鉅亨買基金」研究部進一步補充，個人消費年增率從預估的3.3%上調至3.7%，美國經濟穩健，股市震盪只是暫時，長期前景依然樂觀。

「鉅亨買基金」表示，科技巨頭財報不如預期，僅僅反映市場短期壓力，並不改變長期樂觀的經濟前景，此刻正是逢低布局的好時機。尤其美股是屬於長期向上的市場，建議投資人持續參與市場行情，並逢低加碼，在市場震盪之際，加快累積持有單位數，一旦指數再度上攻時，投資效益將大幅提升。

AI 美國經濟

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