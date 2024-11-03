科技法說 明年展望聚焦

本周有多家科技大廠包括華碩（2357）、世界先進（5347）、環球晶（6488）、聯詠（3034）等都將召開法說會，除了解說第3季財報細節外，外界更為關注所釋出的本季與明年營運展望。

PC品牌大廠華碩即將於11月8日舉行法說會，市場關注的重點包括華碩AI伺服器業務進展，以及AI PC相關布局策略。

華碩持續衝刺AI伺服器及AI PC業務。在AI伺服器方面，該業務是華碩今年第2季業績增長的重要動能，不僅該業務單季營收創下歷史新高，且占整體品牌營收比重已達10％至15％。

至於在AI PC方面，華碩共同執行長許先越先前指出，該公司已推出最完整、涵蓋各平台的AI PC產品，目標是要在第一波Copilot+ PC架構的AI PC市場中，市占率能達到25%。

在半導體上游方面，世界先進預計11月5日召開線上法說會。隨著工業與消費性應用緩步復甦，帶動電源管理IC需求，法人看好世界第4季營運有望持續升溫，並關注其今年與明年資本支出變化。

矽晶圓廠環球晶也將於5日舉行法說會，預計除了公布第3季財報，也將釋出對於第4季與明年的營運展望。該公司累計前三季合併營收為462.82億元，年減14.1％。

環球晶董事長徐秀蘭在上次法說會中提到，今年該公司的營收表現可能會低於去年，呈現高個位數減少的情形，不過到今年底前，應該可見到矽晶圓產業的庫存情況變得較為健康。

徐秀蘭先前指出，以全年來看，上、下半年的表現可能會幾乎相當，她並不期待下半年會V型反轉。而以半導體市場來說，明年的市場需求應該會比今年好，同時，庫存水位也會比今年低。

另外，聯詠將於6日舉行法說會。該公司近日已先公布第3季財報， 合併營收為278.66億元，季增約一成，是近四個季度高點，也符合原先預估區間，累計前三季合併營收為775.25億元，年減6.9％。