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中華電、遠傳法說 獲利受矚目

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄龍頭中華電信（2412）率先在11月6日舉行線上法說，遠傳（4904）11月7日接棒，台灣大（3045）將在11月19日舉行，電信三雄今年以來營運穩健向上，除營運布局各有題材，合併效益及市場競爭也成為法人關注焦點。

中華電信近期剛高層人事異動，此次線上法說，中華電信總經理林榮賜及財務長許文馨將初登場，遠傳則為總經理井琪主持。

去年台灣大合併台灣之星，遠傳合併亞太電信，讓台灣大及遠傳用戶及營運規模都拉近與龍頭中華電信的差距。尤其台灣大近期積極轉投資，單月獲利一度與中華電信打成平手，也讓未來電信每股獲利王爭霸戰受關注。

中華電信日前公布營運表現，累計前九月每股稅後純益3.64元，為每股獲利王，獲利也超越財測。遠傳近年獲利年增率稱冠三雄，累計至今年9月，稅後純益91.87億元，年增10%，每股稅後純益2.55元，獲利超預期。

法人 財務

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