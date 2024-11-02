聽新聞
0:00 / 0:00
美10月就業數據低於預估 台股開低反應美股賣壓周線連2黑
加權指數11月1日下跌40點，收在22,780點，成交量4,264億元，盤中最低一度殺到22,231點，下跌588點，上下震盪597點。籌碼面部分，三大法人賣超222.4億元，其中外資期貨淨空單增加501口至39,276口，現貨賣超213.3億元，投信買超59.0億元，自營商賣超68.2億元。本周指數下跌568點，跌幅2.4%，周線連二黑。
永豐期貨指出，美國小非農新增就業突破20萬人，美10年期國債利率再度走高，對美國股市造成壓力。10月30日盤後公布財報的微軟和Meta財報令投資人失望，也嚴重拖累科技股表現。
1日櫃買與加權指數與同步開低，一次反應颱風假的美股賣壓，過往台股開低盤時，早盤獲利了結的反彈走勢是可以預期的。不過10點半過後，加權指數持續震盪走高，顯示多方買盤仍舊強勁，櫃買甚至小漲收紅，櫃買與加權指數同步留下影線。
美國10月非農就業增加人數急縮，僅增加1.2萬人，且大幅低於預估，市場預期聯準會下周降息1碼機率高。周五美股四大指數轉為收紅，漲幅在0.4%至1.1%之間，其中以費半指數上漲1.1%最為亮眼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言