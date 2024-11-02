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美10月就業數據低於預估 台股開低反應美股賣壓周線連2黑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

加權指數11月1日下跌40點，收在22,780點，成交量4,264億元，盤中最低一度殺到22,231點，下跌588點，上下震盪597點。籌碼面部分，三大法人賣超222.4億元，其中外資期貨淨空單增加501口至39,276口，現貨賣超213.3億元，投信買超59.0億元，自營商賣超68.2億元。本周指數下跌568點，跌幅2.4%，周線連二黑。

永豐期貨指出，美國小非農新增就業突破20萬人，美10年期國債利率再度走高，對美國股市造成壓力。10月30日盤後公布財報的微軟和Meta財報令投資人失望，也嚴重拖累科技股表現。

1日櫃買與加權指數與同步開低，一次反應颱風假的美股賣壓，過往台股開低盤時，早盤獲利了結的反彈走勢是可以預期的。不過10點半過後，加權指數持續震盪走高，顯示多方買盤仍舊強勁，櫃買甚至小漲收紅，櫃買與加權指數同步留下影線。

美國10月非農就業增加人數急縮，僅增加1.2萬人，且大幅低於預估，市場預期聯準會下周降息1碼機率高。周五美股四大指數轉為收紅，漲幅在0.4%至1.1%之間，其中以費半指數上漲1.1%最為亮眼。

三大法人 台股 科技股 美國

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