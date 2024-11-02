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美大選不確定因素 法人：台股擁AI優勢

中央社／ 台北2日電

美國總統大選將屆，美股反映聯準會可能降息上漲。法人認為，不論誰當選美國總統，不確定因素都會消失，且台灣擁AI產業優勢，台股應不若美股受大選影響。

亞馬遜（Amazon）獲利強勁，加上美國最新就業數據疲弱，提升聯邦準備理事會（Fed）降息機率，美股收紅。道瓊工業指數終場上漲288.73點，或0.69%，收在42052.19點；標準普爾500指數上漲23.35點，或0.41%，收在5728.80點；以科技股為主的那斯達克指數上漲144.77點，或0.80%，收在18239.92點；費城半導體指數上漲54.680點，或1.11%，收在5001.426點。

台股1日高低震盪達597.04點，最低下挫588點回測季線約22238點支撐；不過，台股終場下跌40.35點，收22780.08點，留下206.99點的長下影線，成交值新台幣4264.73億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國總統大選前投資人觀望，雖然台股上不去，但下檔也有人接，在月線23003點下震盪，選後不確定因素消失，不論誰當選都是正向，可逢低布局。

蔡明翰指出，市場擔心川普（Donald Trump）若當選美國總統將有很大變數，但川普以前有4年執政經驗，不必過度擔心；雖然川普執政期間對中國掀起貿易戰、科技戰，造成股市動盪，但川普4年總統任期台股上漲7成，道瓊工業指數、標準普爾指數也都約上漲6成，那斯達克漲1倍、費城半導體指數漲2倍。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，美國總統大選前面對川普說要跟台灣收保護費、美超微財報疑雲的變數，就像「萬聖節不給糖吃就搗亂一樣」，但美股受變數影響程度大於台股，因為台灣出口表現好，人工智慧（AI）產品出口也好。

朱成志解釋，美超微財報疑雲雖是負面因素，卻有利於戴爾，所以台股的戴爾概念股跟著受惠。1日外資賣超台股213.37億元，指數才下挫40.35點，美國總統大選後外資仍可望回補台股。

台股 美國

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