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台股劇震 全靠台積穩盤…三大資金拉抬權王 盤勢弱中透強

經濟日報／ 記者高瑜君楊筱筠／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股費半指數連二日重挫，衝擊台股在颱風假後，面臨補跌壓力。昨（1）日台股開低殺低一度重挫589點，隨市場多頭買盤大舉搶進台積電（2330），加上八大公股行庫攜手投信共同買超近80億元進行穩盤，指數跌點逐步收斂，終場小跌40點、收22,780點，成交量增至4,264億元；周線大跌568點，跌幅2.4%，連二黑。

台股昨日開盤補跌381點，台積電下探996元，拖累指數一度重挫589點測試季線，隨市場多方勢力，包括國家隊、壽險金控、市場主力等三大資金進場點火台積電，拉升股價一路向上，配合逢低買盤進場，盤中指數一度翻紅，終場台股由重挫轉小跌，表現弱中透強。

台股觀盤重點及後市展望
台股觀盤重點及後市展望

針對台股昨日早盤跳水，金管會昨日晚間強調，台股基本面強韌，最新統計至10月30日，台股信用交易的整戶擔保率維持率為167.89％；至9月底，台股本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44%、加計股票股利為2.56%。

另外，上市櫃公司截至9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加11.91%，為歷年同期最高。意味台股基本面穩健，今年國內上市櫃公司獲利表現也相對不錯。

昨日台股雖小跌，不過盤面上，個股及類股漲多跌少，電子權值開低壓抑多頭，航運、營建、鋼鐵、生技等表現強勢，AI股則漲跌互見；大型股表現黯淡，前十大權值股中，僅廣達收紅，聯發科、中華電收平，台積電千元得而復失；千金股漲跌互見，檔數維持16檔不變。

三大法人共賣超222.4億元、連三賣。其中外資賣超213.3億元、連三賣；投信買超59億元、連三買；自營商賣68.2億元、連四賣。八大行庫買超20.3億元。

台積電 台股

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